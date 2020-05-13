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Описан сценарий «тихого» распространения коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Описан сценарий «тихого» распространения COVID-19
Фото: Depositphotos
Ученые Принстонского университета (США) описали особенности бессимптомного распространения коронавируса. Результаты научной работы были опубликованы в журнале PNAS.
Быстрое распространение коронавируса нового типа связано в том числе и с тем, что провоцируемая им болезнь часто проходит без симптомов. Специалисты предположили, что «тихий» сценарий протекания COVID-19 может быть одним из факторов, объясняющих эффективную мутация патогена.
«С пандемическим кризисом факт наличия бессимптомной фазы протекания коронавируса играет большую роль»,
— заявила одна из участниц исследования, профессор Кэтрин Бригер (Kathryn Briger).
Как и более сложные организмы, вирусы развиваются путем естественного отбора — если новые изменения способствуют передаче патогена, то конкретный штамм SARS-CoV-2 будет распространяться и дальше. По словам профессора Саймона Левина (Simon Levin), вирусная эволюция предполагает компромисс между увеличением скорости распространения и поддержанием жизнеспособности хозяина.
В исследовании говорится, что на определенном этапе развития пандемии бессимптомное распространение может давать краткосрочные преимущества для вируса. В частности, переживающие COVID-19 без видимых симптомов могут не знать о болезни и продолжать жить активной жизнью, заражая окружающих. С другой стороны, организм бессимптомных больных, по мнению ученых, генерирует меньше вирусных частиц, что замедляет скорость распространения инфекции.
На основе построения математических моделей американскими учеными был сделан вывод, что наиболее эффективны те штаммы вирусов, которые способны и вызывать симптомы, и не вызывают никаких признаков заболевания вообще. По словам медиков, знание о том, на какой стадии развития находится тот или иной вирус, поможет эффективно бороться с ним.
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Коронавирус , Принстонский университет
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