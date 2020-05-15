Доктор Мясников объяснил суть масок и перчаток

Врач Александр Мясников , известный как доктор Мясников из программы «О самом главном», объяснил предназначение масок и перчаток в своем Telegram-канале.

По его словам, носить перчатки во время эпидемии коронавируса необходимо для того, чтобы предохранить кожу от раздражения из-за постоянного мытья рук и антисептиков. Мясников добавил, что перчатки необходимо постоянно менять либо обрабатывать антисептиком, поскольку они являются таким же источником вирусов и бактерий, как и грязные руки.

Также врач подчеркнул, что маски не могут защитить от заражения коронавирусной инфекции. При этом они снижают риск распространения вируса уже инфицированными людьми.

Специалист добавил, что самая эффективная мера профилактики коронавируса — это соблюдение социальной дистанции.

Ранее Мясников, рассуждая о ситуации с заражением коронавирусом руководителя больницы в Коммунарке Дениса Проценко, заметил, что любые методы защиты не стопроцентны. По его словам, маски и другие вещи не обеспечивают абсолютной защиты, как и самые совершенные костюмы, которыми пользуются врачи.