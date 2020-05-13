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Доктор Мясников назвал бессмысленным ношение перчаток для защиты от коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Врач Александр Мясников, известный зрителям передачи «О самом главном» как доктор Мясников, раскритиковал ношение перчаток для защиты от коронавируса. В интервью «Комсомольской правде» он назвал такое требование бессмысленным.
«Сразу ремарку про перчатки. Более бессмысленного действия я не вижу», — отметил он.
По словам специалиста, носить перчатки имеет смысл только в одном случае — при их непрерывной замене.
Мясников подчеркнул, что если ходить в перчатках три часа беспрерывно, человек только вредит себе. «Либо менять, либо не валять дурака и просто мыть руки», — порекомендовал врач.
Доктор добавил, что у ношения перчаток должен быть свой алгоритм: «Потрогал — поменял. Поздоровался — поменял. До чего-то дотронулся — поменял». Он заключил, что если человек моет руки, то должен вместе с ними помыть и перчатки, иначе все вирусы и бактерии на них все равно останутся.
Ранее Мясников, рассуждая о ситуации с заражением коронавирусом руководителя больницы в Коммунарке Дениса Проценко, заметил, что любые методы защиты не стопроцентны. По его словам, маски и другие вещи не обеспечивают абсолютной защиты, как и самые совершенные костюмы, которыми пользуются врачи.
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Коронавирус , Видео , Александр Мясников , Комсомольская правда
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