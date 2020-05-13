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Описаны последствия отказа Швеции вводить карантин 

Lenta.ru 3 часа назад
Описаны последствия отказа Швеции вводить карантин
Фото: TT News Agency / Reuters
Отказавшаяся вводить жесткий карантин Швеция может стать примером для других стран. Последствия политики местных властей описал проживающий в этой стране кинопродюсер и бизнесмен Сэм Клебанов в «Сноб Медиа».
Отмечается, что не верно сравнивать методы борьбы Швеции с пандемией с белорусскими. Так, в скандинавской стране всех просят мыть руки, соблюдать «социальную дистанцию» в 1,5–2 метра, избегать многолюдных мероприятий и поездок по стране, оставаться дома при малейших симптомах, а также отдельно призывают пожилых людей ограничить контакты. При этом врачи советуют всем больше гулять и дышать свежим воздухом для укрепления иммунитета, а большинство общественных мест открыты. Подчеркивается, что большинство шведов соблюдают указанные правила. Клебанов отмечает, что с середины апреля количество новых смертей в день постепенно снижается.
По словам продюсера, противники так называемого «шведского пути» в борьбе с коронавирусом опираются на плохую статистику по сравнению с соседними странами. При этом, по его словам, Швеция сильно отстает по показателям от полностью закрывшихся на карантин Франции, Италии, Испании, Бельгии, Великобритании.
Отдельно автор напоминает об избыточной смертности, которую некоторые страны не включили в официальную статистику. Такая же ситуация и в рано «закрывшейся» Ирландии — там результаты очень близки к шведским. В связи с этим автор прогнозирует, что большинство европейских стран в скором времени пойдут по аналогичному пути.
Всего в стране заразились коронавирусом 28 тысяч человек, умерли 3,5 тысячи, еще 5 тысяч выздоровели.
Подход Швеции к борьбе с пандемией коронавируса стал темой международных дискуссий, поскольку власти страны отказались вводить карантин и жесткие ограничительные меры. Такая стратегия помогала не допустить серьезного спада в экономике, но уровень смертности в Швеции составляет около 32 смертей на 100 тысяч человек. Этот показатель намного выше, чем в соседних странах и в США (24 на 100 тысяч).
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл и главный идеолог стратегии заявлял, что ограничения по примеру других стран негативно повлияют на экономику, а после их отмены уровень заболеваемости в любом случае снова возрастет. По словам Тегнелла, он «совсем не уверен», что отказ от карантина был правильной стратегией.
Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал меры в Швеции и заявил, что она «тяжело поплатится». Однако Всемирная организация здравоохранения полагает, что страна может стать примером после отмены карантина
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Коронавирус , Сэм Клебанов , Дональд Трамп , ВОЗ
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