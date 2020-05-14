Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названо уникальное свойство коронавируса 

Lenta.ru и ещё 17 1 час назад
Коронавирус обладает свойством поражать различные органы и ткани, что делает заболевание, вызываемое вирусом, уникальным. Об этом в эфире «России 24» заявил руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов, передает РИА Новости.
Громов пояснил, что медики ведут бой с тенью — пока они лечат один процесс, коронавирус начинает поражать другие участки, что требует изменения терапии.
Заболевание начинается как обычная ОРВИ, после чего вирус продвигается в легкие, вызывая дыхательную недостаточность. Однако существует вариант, что патоген начнет поражать крупные артерии, что приведет к тромбозам, инфарктам и инсультам.
Врач подчеркнул, что пока медики пытаются лечить одну форму, болезнь перетекает в другую. «Происходит уже не тромбообразование, где требуются препараты для расщепления тромбов, а наоборот, избыточное расщепление наших тканей», — привел пример врач.
13 мая американские ученые объяснили предположительно самый частый симптом коронавируса — потерю обоняния. Специалисты выяснили, что белки, с помощью которых частицы вируса проникают в организм, вырабатываются клетками полости носа. На основе опытов с мышами удалось понять, что большее количество данных белков — рецептора ACE2 и протеазы TMPRSS2 — формируется у более пожилых особей. По этой причине, в частности, пожилые пациенты тяжелее переносят заболевание, чем молодые.
На сегодняшний день в России выявлено более 242 тысяч заболевших коронавирусом. Из них 48 тысяч пациентов вылечились. Всего в мире насчитывается более 4,3 миллиона случаев заражения.
Последние новости
В Кремле заявили об отсутствии планов по укрупнению регионов В Кремле заявили об отсутствии планов по укрупнению регионов Россиянам раскроют пределы возможностей тела и веру в любовь Россиянам раскроют пределы возможностей тела и веру в любовь В российских школах задумали отменить общие перемены В российских школах задумали отменить общие перемены
Комментарии 18
Коронавирус , Видео , Андрей Громов , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медсестре пришлось лгать ради теста на коронавирус
Медсестре пришлось лгать ради теста на коронавирус
100-летняя россиянка победила коронавирус
100-летняя россиянка победила коронавирус
Доктора Мясникова рассердили подписчики
Доктора Мясникова рассердили подписчики
Врач рассказал, как диагностируют смерть от COVID-19
Врач рассказал, как диагностируют смерть от COVID-19
В ВОЗ сравнили коронавирус с ВИЧ
В ВОЗ сравнили коронавирус с ВИЧ
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
100-летняя россиянка победила коронавирус
02:39
100-летняя россиянка победила коронавирус
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда защитная маска теряет эффективность
01:15
Когда защитная маска теряет эффективность
Коронавирус Болезни и лекарства
В Китае нашли связь между коронавирусом и бесплодием
00:34
В Китае нашли связь между коронавирусом и бесплодием
Коронавирус Болезни и лекарства
Можно ли лечить больное горло мороженым
06:04
Можно ли лечить больное горло мороженым
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как могут навредить средства от насморка
06:10
Как могут навредить средства от насморка
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как избавиться от боли в коленях
02:02
Как избавиться от боли в коленях
Народная медицина Болезни и лекарства
Врач рассказал, кто легче других переносит COVID-19
00:59
Врач рассказал, кто легче других переносит COVID-19
Коронавирус Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение