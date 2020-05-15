Врач сравнил коронавирус с другими инфекциями

Врачи думали, что угроза коронавируса будет подобна SARS и MERS, распространение которых довольно быстро прекратилось, рассказал РИА Новости главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

"Угрозу распространения этой инфекции мы сравнивали с двумя эпидемиями 2003 года и 2013 года — SARS и MERS, которые благополучно закончились… их распространение довольно быстро прекратилось. Мы думали, что будет такое же распространение. И было ожидание того, что и эта эпидемия закончится так же", — сказал он.

Сапронов добавил, что рост заболеваемости в Китае и тот факт, что китайские врачи смогли справиться с этой инфекцией довольно быстро, дало определенный задел в понимании того, что Россия также справится с этой инфекцией.

"Однако люди недостаточно серьезно восприняли меры, которые предлагались властями, и не соблюдали карантин, дистанцирование", — сказал он.

Сапронов добавил, что врачи ожидают вакцину к концу года.