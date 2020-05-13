Оценили законность справок об отсутствии COVID-19

Требование у россиян справки с отрицательным анализом на коронавирус и отказ в плановой госпитализации при отсутствии результатов теста на COVID-19 является необоснованным и может расцениваться как нарушение. Законность подобных действий медорганизаций оценили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС), говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам председателя фонда Елены Черняковой, медики не имеют права требовать у пациентов наличия тестов на COVID-19 при оказании услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Обязательное наличие результатов исследований на коронваирус для плановой госпитализации пациента не закреплено нормативными документами.

Кроме того, в фонде подчеркнули, что в полном объеме должны получать лечение пациенты с онкозаболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящихся на заместительной почечной терапии. «Возможен только перенос плановых видов медпомощи в тех случаях, когда это позволяет состояние пациента. Если требуются медицинские манипуляции, без которых возникнет угроза жизни и здоровью больного, то они должны быть выполнены», — добавил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов

В связи с этим ФОМС обратился к территориальным фондам медицинского страхования усилить контроль за порядком оказания услуг, чтобы не допустить необоснованных отказов в медпомощи застрахованным пациентам.

О том, что врачи начали отказываться принимать пациентов, требуя от них справки с отрицательным анализом на коронавирус, стало известно 7 мая. Согласно письму Всероссийского союза пациентов, сложности с получением медпомощи возникли в том числе у пациентов с хроническими заболеваниями, которым необходимо продолжать лечение и наблюдаться у специалистов. По данным объединения, в некоторых регионах пациентам предлагали сдать тест на инфекцию только платно, объясняя это тем, что человек не входит в группу риска или не имеет симптомов ОРВИ, поэтому исследование не покрывается территориальной программой госгарантий.

С начала эпидемии коронавируса в России зарегистрировали 242 271 случай в 85 регионах. За весь период умерли 2212 пациентов с COVID-19, еще 48 003 выздоровели.