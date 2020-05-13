Для профилактики распространения коронавирусной инфекции россияне могут носить тканевые перчатки вместо одноразовых латексных. Замену медицинским изделиям назвал руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН , доктор медицинских наук Борис Ревич, передает РИА Новости.

По его словам, подойдут «любые виды перчаток». «Но я думаю, что никто не будет в жару надевать перчатки, которые люди носят осенью или зимой. Я думаю, что самое лучшее — это тканевые перчатки, которые используют для работы в саду. Такие перчатки легко стирать и их можно постоянно носить», — сказал Ревич.

Он также отметил, что латексные и синтетические перчатки «не способствуют здоровой коже». Вместо них лучше использовать многоразовые перчатки с возможностью замены марли.

С 12 мая жителей Москвы и ряда регионов в целях профилактики коронавирусной инфекции обязали носить медицинские маски и перчатки в общественном транспорте и магазинах. За отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрены штрафы.