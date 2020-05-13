Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты заявили об опасности одноразовых перчаток 

Уника Новости 4 часа назад
Эксперты заявили об опасности одноразовых перчаток
Фото: Уника Новости
В Московском регионе и Санкт-Петербурге в ближайшее время начнут штрафовать за нахождение в общественных местах и транспорте без защитных масок и одноразовых перчаток. Штраф выпишут даже при отсутствии одного из этих предметов. При этом эффективность защитных масок при профилактике COVID-19 сомнений у специалистов не вызывает, поскольку необходимость их использования признала Всемирная организация здравоохранения, уточняет DW. C перчатками иная ситуация.
Разумеется, врачи обязаны работать в перчатках, однако они защищают руки лишь от грубых загрязнений: кровь и другие жидкости. От вируса перчатки защищают только на очень короткое время. Они изготовлены из пористого материала. Поэтому чем дольше вы их носите, тем легче патогенные микроорганизмы могут проникнуть внутрь. Именно поэтому врачи после использования одноразовых перчаток тщательно моют и дезинфицируют руки.
Кроме того, многие врачи указывают на то, что ношение перчаток увеличивает риск заражения коронавирусом, так как в них руки начинают потеть, а влажный климат — идеальная среда для бактерий и вирусов всех видов.
Так, немецкий врач-терапевт Марк Ханефельд в своих социальных сетях призвал граждан не носить перчатки в быту.
«В теплой и влажной среде под перчаткой бактерии охотно размножаются. Самое позднее после снятия перчаток у вас на руках образуется настоящая клоака, с чем вас и поздравляю»,
— пояснил врач.
Такого мнения придерживается и пульмонолог Йенс Мэтью. В интервью немецкой медиакомпании SWR он подчеркнул, что перчатки не только не защищают от коронавируса, но даже могут способствовать заражению.
Видео дня. Как избавиться от боли в коленях
Уника Новости: последние новости
Опровергнут миф о распространении COVID-19 Опровергнут миф о распространении COVID-19 Вирусолог предрек россиянам всплеск заражаемости коронавирусом после наступления жары Вирусолог предрек россиянам всплеск заражаемости коронавирусом после наступления жары В ВОЗ назвали число выявленных случаев COVID-19 в мире В ВОЗ назвали число выявленных случаев COVID-19 в мире
Комментарии
Коронавирус , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин умоляет помочь дочери, которую не лечат
Россиянин умоляет помочь дочери, которую не лечат
В России выявлено 10 028 новых случаев COVID-19
В России выявлено 10 028 новых случаев COVID-19
«Мы все разносили вирус»
«Мы все разносили вирус»
Малышева объяснила, как правильно носить перчатки
Малышева объяснила, как правильно носить перчатки
В Китае нашли связь между коронавирусом и бесплодием
В Китае нашли связь между коронавирусом и бесплодием
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
В Китае нашли связь между коронавирусом и бесплодием
00:34
В Китае нашли связь между коронавирусом и бесплодием
Коронавирус Болезни и лекарства
Можно ли лечить больное горло мороженым
06:04
Можно ли лечить больное горло мороженым
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как могут навредить средства от насморка
06:10
Как могут навредить средства от насморка
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как избавиться от боли в коленях
02:02
Как избавиться от боли в коленях
Народная медицина Болезни и лекарства
Как правильно чистить уши
06:06
Как правильно чистить уши
ЗОЖ
Врач рассказал, насколько эффективны маски от COVID
05:18
Врач рассказал, насколько эффективны маски от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
«Безнадежный» пациент вылечился от коронавируса
00:22
«Безнадежный» пациент вылечился от коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение