Эксперты заявили об опасности одноразовых перчаток 

В Московском регионе и Санкт-Петербурге в ближайшее время начнут штрафовать за нахождение в общественных местах и транспорте без защитных масок и одноразовых перчаток. Штраф выпишут даже при отсутствии одного из этих предметов. При этом эффективность защитных масок при профилактике COVID-19 сомнений у специалистов не вызывает, поскольку необходимость их использования признала Всемирная организация здравоохранения , уточняет DW. C перчатками иная ситуация.

Разумеется, врачи обязаны работать в перчатках, однако они защищают руки лишь от грубых загрязнений: кровь и другие жидкости. От вируса перчатки защищают только на очень короткое время. Они изготовлены из пористого материала. Поэтому чем дольше вы их носите, тем легче патогенные микроорганизмы могут проникнуть внутрь. Именно поэтому врачи после использования одноразовых перчаток тщательно моют и дезинфицируют руки.

Кроме того, многие врачи указывают на то, что ношение перчаток увеличивает риск заражения коронавирусом, так как в них руки начинают потеть, а влажный климат — идеальная среда для бактерий и вирусов всех видов.

Так, немецкий врач-терапевт Марк Ханефельд в своих социальных сетях призвал граждан не носить перчатки в быту.

«В теплой и влажной среде под перчаткой бактерии охотно размножаются. Самое позднее после снятия перчаток у вас на руках образуется настоящая клоака, с чем вас и поздравляю»,

— пояснил врач.

Такого мнения придерживается и пульмонолог Йенс Мэтью. В интервью немецкой медиакомпании SWR он подчеркнул, что перчатки не только не защищают от коронавируса, но даже могут способствовать заражению.