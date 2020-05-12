«Врачей выносили на руках»

Саратовец Дмитрий Кузнецов на своей странице в соцсети рассказал о том, как попал в один из госпиталей для пациентов с коронавирусом — бывший перинатальный центр Саратова.

«Условия хорошие, хоть и чувствуется еще больший контроль и надзор. Даже дверные замки электронные. Кормят хорошо. Хочется поблагодарить медицинский персонал за их старания и нелегкий труд в сложившейся ситуации. Люди очень устают. Были случаи, когда врачам становилось плохо и их буквально выносили на руках. К сожалению, и больных не становится меньше»,

— отметил житель.

Саратовец пишет, что не понимает, как заразился: он находился на самоизоляции и выходил только за продуктами. О том, что у него подтвердился диагноз COVID-19, он написал 24 апреля, с тех пор его самочувствие ухудшилось.

«Температура не опускается ниже 39,5, дикий кашель и постоянная ломка все организма. Я не могу нормально есть, ощущается потеря обоняния и вкуса. Мне все сложнее становится прогуляться хотя бы по коридору, так как организм меня постоянно вырубает на сон. Врачи признали, что в моем случае медицина пока бессильна, но хорошо что остались еще тяжелые препараты»,

— продолжил он.

По сведениям пациента, свободных мест в больницах Саратова нет.

«Больницы, как говорят врачи, переполнены. Наша тоже уже под завязку»,

— написал Кузнецов.

Между тем, по официальным данным из 1600 развернутых коек для больных новой коронавирусной инфекцией свободны больше половины.