Как максимально обезопасить себя, выходя на работу 

С 12 мая в России завершился период нерабочих дней, и многие жители страны вышли на работу. "Рамблер" рассказывает, какие правила стоит соблюдать, чтобы максимально обезопасить себя от заражения коронавирусом.

При поездках на общественном транспорте необходимо носить маску и перчатки. Со вторника в Москве действует масочный режим, за нарушение которого могут выписать штраф.

Также необходимо соблюдать дистанцию. Безопасно находиться на расстоянии полутора метров. Если есть возможность, лучше избежать поездок на метро, автобусах и другом общественном транспорте в пользу велосипеда, прогулки пешком или личного автомобиля.

Не стоит забывать и про регулярное мытье рук и использование антисептиков. Лучше не трогать на работе предметы общего пользования. Рабочее место стоит продезинфицировать. Например, телефон, мышку от компьютера, клавиатуру. Еще важно регулярно дезинфицировать свой смартфон. Из-за того, что вы носите его в руках и часто прикладываете к лицу, это повышает риск заразиться.

Кроме того, временно стоит минимизировать общение с коллегами: отказаться от приветственных рукопожатий и совместных походов на обед или на перекур.