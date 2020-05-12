Назван срок жизни коронавируса на поверхностях

По словам официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, вирус может жить на поверхностях достаточно долго, от нескольких часов до нескольких дней. Любая поверхность, к которой прикасаются люди, считается зараженной. Поэтому специалисты призывают людей к тщательной дезинфекции рук.

Харрис отметила, что дезинфекция при борьбе с распространением коронавируса становится одним из важных факторов. Кроме того, уборщики и мусорщики считаются ключевыми игроками в борьбе с распространением азиатской инфекции.

Директор по чрезвычайным ситуациям регионального отделения ВОЗ в районе Восточного Средиземноморья Ричард Бреннан заявил об отсутствии доказательств серьезных мутаций коронавируса.

«На сегодняшний день мы не наблюдаем никаких доказательств значительных мутаций этого вируса»,

— рассказал Бреннар.

Ученые по всему миру еще не пришли к единому мнению по вопросу мутаций коронавируса, сообщают РИА «Новости».