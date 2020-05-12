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В ВОЗ выяснили, сколько коронавирус живет на поверхностях 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Назван срок жизни коронавируса на поверхностях
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, вирус может жить на поверхностях достаточно долго, от нескольких часов до нескольких дней. Любая поверхность, к которой прикасаются люди, считается зараженной. Поэтому специалисты призывают людей к тщательной дезинфекции рук.
Харрис отметила, что дезинфекция при борьбе с распространением коронавируса становится одним из важных факторов. Кроме того, уборщики и мусорщики считаются ключевыми игроками в борьбе с распространением азиатской инфекции.
Директор по чрезвычайным ситуациям регионального отделения ВОЗ в районе Восточного Средиземноморья Ричард Бреннан заявил об отсутствии доказательств серьезных мутаций коронавируса.
«На сегодняшний день мы не наблюдаем никаких доказательств значительных мутаций этого вируса»,
— рассказал Бреннар.
Ученые по всему миру еще не пришли к единому мнению по вопросу мутаций коронавируса, сообщают РИА «Новости».
Напомним, доктор медицинских наук и профессор Леонид Лазебник рассказал о причине опасных осложнений у пациентов, у которых обнаружен коронавирус. Он предположил, что осложнения в легких могут быть связаны с избытком железа в организме.
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Коронавирус , Леонид Лазебник , ВОЗ , РИА Новости
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