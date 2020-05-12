Бессимптомный COVID-19: как понять, что ты заражен

Об опасности коронавирусной инфекции уже не приходится напоминать — ежедневно она отправляет множество людей на больничные койки. Коварство этого заболевания состоит еще и в том, что оно может протекать бессимптомно. Корреспондент газеты «На Западе Москвы» попросил кандидата медицинских наук и врача-инфекциониста Илью Акинфиева рассказать о бессимптомном течении и о том, как защитить себя и окружающих.

Правда ли, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции не такое уж и бессимптомное? Какие проявления должны насторожить?

— Есть два варианта. Может быть бессимптомное вирусовыделение — это когда человек не имеет никаких симптомов, прекрасно себя чувствует, но в его организме есть вирус, который активно распространяется в окружающую среду.

Второй вариант — так называемое «легкое течение». Человек может иметь легкий ринит, ломоту в теле, субъективное ощущение, что он начинает заболевать, но у него не повышается температура и частота вдохов. Это наиболее частый вариант. Обычно коронавирус так проявляется у детей до 14 лет. А вот после 14 лет все болеют примерно одинаково.

Однако опасность заключается в том, что человек выделяет вирус, который опасен для окружающих. А еще любое легкое течение может усложниться практически в любой момент, если заболевание переносить на ногах.

Иными словами, нам следует вызывать врача в случае даже легкого недомогания?

— Да, совершенно верно! Как только появились малейшие симптомы — сразу звоните в поликлинику, и вызывайте врача на дом. Обычно они сразу же берут тест на коронавирус.

Такая тщательная диагностика вызвана еще и субъективностью ощущений, которые испытывают больные при вирусной пневмонии. В отличие от бактериальной, вирусная пневмония в самом начале болезни не ощущается человеком. Может быть незначительный кашель без отделения мокроты, утомляемость, пот. Но никаких классических симптомов — ни боли в груди, ни затрудненного дыхания. Но очень быстро может быть поражено 25-30% легких — а это уже очень серьезно.

Чтобы быстро обнаружить такие случаи, у всех врачей, которые приходят на дом, сейчас есть с собой пульсоксиметры — специальные приборы, которые могут неинвазивно, с помощью пучка света, определять насыщенность крови кислородом. При вирусной пневмонии человек может довольно долго не ощущать недостаток кислорода в крови, а когда начнет — будет уже поздно.

Поэтому не бойтесь вызывать доктора при любых симптомах — в такой ситуации, как сейчас, лучше перестраховаться.

Как отличить коронавирус от других заболеваний? Симптомы ведь могут быть похожи: насморк, чихание, кашель.

— Никак. И у ОРВИ, и у аллергии и у коронавируса очень похожие симптомы, и чем именно вы болеете, покажет только анализ или другие виды диагностики. Так что совет один — вызывайте врача при первых признаках недомогания.

А что насчет одышки? Это симптом коронавируса, однако сейчас мы все очень мало двигаемся, и одышка может появиться даже при подъеме на пригорок в быстром темпе. Стоит ли волноваться, заметив у себя такой симптом?

— Если одышка при физической активности не вновь приобретенная — скорее всего, переживать не нужно. Если человек знает, что подъем по лестнице на несколько этажей дается ему тяжело — нет ничего удивительного, что и пригорок стал даваться трудновато. А вот если одышка есть в покое или при незначительной физической активности — пора бить тревогу и вызывать врача.

Получается, что лучшая стратегия сейчас — это перестраховка?

— Да! Более того, это выгодно и пациенту, который сразу получает исчерпывающую информацию о своем состоянии, и системе здравоохранения, ведь поймать болезнь в самом начале и предупредить ее развитие гораздо проще, чем класть человека с уже набравшим силу заболеванием в больницу.