Врач рассказал, кто легче других переносит COVID-19

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Врач рассказал, кто легче других переносит коронавирус 

WomanHit.ru и ещё 6 6 часов назад
Специалист прокомментировал информацию и о специфике выработки антител у переболевших.
Врач Анатолий Альтштейн заявил, что легче всего COVID−19 переносят здоровые люди без хронических заболеваний, а также дети и подростки, сообщает телеканал «Звезда».
«Болезнь наваливается на тех, у кого есть уже хронические заболевания: болезни дыхательных путей, диабет. Их организм не справляется с инфекцией, и именно среди них наибольшее количество летальных случаев, — цитирует издание вирусолога. — Есть мнение, что слабая инфекция может не дать иммунитета. Что только если перенести тяжелую инфекцию, то выработаются антитела. Я не настаиваю на том, что это — правильное утверждение».
Анатолий Альтштейн подчеркнул, что механизм протекания болезни и формирования иммунитета еще не изучен полностью, поэтому это только теория. Врач также рассказал, что у большинства взрослых и детей болезнь протекает бессимптомно.
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Коронавирус , Видео , ТК "Звезда"
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