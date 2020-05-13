Врач рассказал, кто легче других переносит COVID-19

Специалист прокомментировал информацию и о специфике выработки антител у переболевших.

Врач Анатолий Альтштейн заявил, что легче всего COVID−19 переносят здоровые люди без хронических заболеваний, а также дети и подростки, сообщает телеканал «Звезда».

«Болезнь наваливается на тех, у кого есть уже хронические заболевания: болезни дыхательных путей, диабет. Их организм не справляется с инфекцией, и именно среди них наибольшее количество летальных случаев, — цитирует издание вирусолога. — Есть мнение, что слабая инфекция может не дать иммунитета. Что только если перенести тяжелую инфекцию, то выработаются антитела. Я не настаиваю на том, что это — правильное утверждение».

Анатолий Альтштейн подчеркнул, что механизм протекания болезни и формирования иммунитета еще не изучен полностью, поэтому это только теория. Врач также рассказал, что у большинства взрослых и детей болезнь протекает бессимптомно.