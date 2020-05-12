«Тоталитаризм и произвол»: врач высказался о масках

Врач из США Евгений Пинелис, работающий в одной из больниц Нью-Йорка, рассказал, нужно ли носить медицинские маски во время пандемии коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как выяснил "Рамблер", медик прокомментировал высказывание доктора Гизеке, бывшего главного эпидемиолога Швеции, о том, что достаточно только мыть руки. Свое утверждение он основал на открытии венгерского врача-акушера Игнаца Земмельвайса, которое он сделал 150 лет назад. В середине XIX века 25 процентов рожениц в Венском университетском госпитале умирали от родильной горячки. Доктор Земмельвайс провел исследование и выяснил, что медикам нужно мыть руки, чтобы снизить процент смертности. Однако его открытие не восприняли всерьез, а сам врач с депрессией попал в психиатрическую больницу.

Евгений Пинелис сравнил произошедшую 150 лет назад ситуацию со спорами вокруг медицински масок.

"Думаю Гизеке не мог не знать историю Земмельвайса, а ведь, если использовать его постулат, что ношение масок сомнительно, то он делает тоже самое, что 150 лет назад делали коллеги Земмельвайса, обрекая многих на необязательную смерть".

По мнению врача, для предотвращения респираторных инфекций просто мыть руки недостаточно.

"Сейчас мы с тем же апломбом коллег Земмельвайса, к которому добавили немного либертарианства, говорим о том, что доказательства защитной функции масок не убедительны, а обязать всех их носить — тоталитаризм и полицейский произвол. Я вижу логику ношения масок в общественных местах, хотя и не получаю от этого никакого удовольствия. Если кто-то докажет, что они абсолютно неэффективны для предотвращения распространения респираторных вирусов, я с радостью откажусь от этого. Но пока что, я предпочту предотвратить возможный вред, который я могу нанести".

Кроме того, Пинелис прокомментировал высказывание доктора Гизеке о том, что страны с самым большим количеством зараженных коронавирусом были не готовы к этому.