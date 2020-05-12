Масочно-перчаточный режим: хождение по лезвию бритвы

Ношение медицинских масок, а также перчаток в общественных местах — обязательная рекомендация в период пандемии. Как при этом не навредить коже, рассказал радио Sputnik врач Алексей Едемский.
Температура воздуха во многих российских регионах уже приблизилась к летним показателям. Как в теплую погоду носить медицинские перчатки и маски, чтобы не создавать проблем для кожи рук и лица, объяснил в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский.
По его словам, правила использования медицинских масок и перчаток зависят, прежде всего, от того, здоровая у человека кожа или нет.
"Если мы говорим о людях, которые имеют сейчас кожные заболевания с локализацией на лице или на руках, то маски и перчатки будут обострять любой кожный процесс. В этой ситуации единственная рекомендация — соблюдать режим самоизоляции, чтобы вынужденно не надевать эти средства защиты", — рекомендовал Алексей Едемский.
В то же время, отметил врач, даже человеку с идеально здоровой кожей при ношении перчаток и частом обеззараживании рук следует позаботиться о дополнительном уходе. Пришли домой или на работу, продезинфицировали руки или помыли их с мылом — после этого нанесите на кисти жирный крем, посоветовал Алексей Едемский.
Он добавил, что дезинфекцией рук не стоит чрезмерно увлекаться.
"С одной стороны, мы хотим смыть заразу, потенциальную инфекцию с кожи. С другой стороны, мы смываем и защитный слой кожи — кожное сало. То есть в перспективе делаем нашу кожу более чувствительной к инфекции. Это хождение по лезвию бритвы. Куда свалишься — непонятно", — сказал Алексей Едемский.
Медицинские маски, если нет заболеваний кожи, можно носить практически безо всяких ограничений. Если же на лице уже идет воспалительный процесс, следует уделить этой проблеме особое внимание.
"Если человек носит маску при наличии воспалительных элементов на лице, можно протереть дома кожу любым легким антисептиком после того, как сняли маску. Будь то банальный хлоргексидин или мирамистин. При этом не надо злоупотреблять. Это можно сделать один-два раза в день, иначе мы будем нарушать микрофлору кожи, это тоже будет приводить к своим последствиям", — предупредил Алексей Едемский.