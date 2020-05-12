Масочно-перчаточный режим: хождение по лезвию бритвы

Ношение медицинских масок, а также перчаток в общественных местах — обязательная рекомендация в период пандемии. Как при этом не навредить коже, рассказал радио Sputnik врач Алексей Едемский.

Температура воздуха во многих российских регионах уже приблизилась к летним показателям. Как в теплую погоду носить медицинские перчатки и маски, чтобы не создавать проблем для кожи рук и лица, объяснил в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский.

По его словам, правила использования медицинских масок и перчаток зависят, прежде всего, от того, здоровая у человека кожа или нет.

"Если мы говорим о людях, которые имеют сейчас кожные заболевания с локализацией на лице или на руках, то маски и перчатки будут обострять любой кожный процесс. В этой ситуации единственная рекомендация — соблюдать режим самоизоляции, чтобы вынужденно не надевать эти средства защиты", — рекомендовал Алексей Едемский.

В то же время, отметил врач, даже человеку с идеально здоровой кожей при ношении перчаток и частом обеззараживании рук следует позаботиться о дополнительном уходе. Пришли домой или на работу, продезинфицировали руки или помыли их с мылом — после этого нанесите на кисти жирный крем, посоветовал Алексей Едемский.

Он добавил, что дезинфекцией рук не стоит чрезмерно увлекаться.

"С одной стороны, мы хотим смыть заразу, потенциальную инфекцию с кожи. С другой стороны, мы смываем и защитный слой кожи — кожное сало. То есть в перспективе делаем нашу кожу более чувствительной к инфекции. Это хождение по лезвию бритвы. Куда свалишься — непонятно", — сказал Алексей Едемский.

Медицинские маски, если нет заболеваний кожи, можно носить практически безо всяких ограничений. Если же на лице уже идет воспалительный процесс, следует уделить этой проблеме особое внимание.