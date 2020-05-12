Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как работают калькуляторы смертности от COVID-19 и почему им нельзя верить 

Диана Товсепова 2 часа назад
В СМИ появилась информация об онлайн-калькуляторах смертности от COVID-19, с помощью которых можно узнать вероятность летальности зараженных по некоторым показателям. "Рамблер" разбирался, как работают эти страшные калькуляторы.

Шансы на жизнь

Так, большой резонанс в прессе получила разработка польских ученых. В частности, команда польских ученых из Поморского научно-технического парка Гдыня, в которую входят врачи и эпидемиологи, разработала инструмент, позволяющий легко оценить риск смерти в случае коронавирусной инфекции.
Калькулятор анализирует возраст, пол и наличие четырех основных сопутствующих заболеваний: гипертонии, диабета 2 типа, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
"Риск смерти от COVID явно зависит от вашего образа жизни и заболеваний, связанных с ним, в том числе ожирения, диабета, гипертонии и их осложнений. Эта связь действительно прочна — последние данные показывают, что смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее 1% смертей от COVID-19", — говорит один из создателей калькулятора доктор Петр Бандос.
Калькулятор был создан на основе исследований, научных публикаций и статистике по смертности от COVID-19 в разных странах.
Согласно оценкам онлайн-калькулятора, для мужчины 30 лет без хронических болезней риск умереть в случае заражения коронавирусом составляет около — 0,03%, для женщины — 0,02%. Для 80-летних мужчин с сахарным диабетом и онкологией показатель увеличивается до 25,86%, а для женщины того же возраста — 14,03%.

Слепо не верим

Как выяснил "Рамблер", оценкам подобных калькуляторов не стоит слепо доверять.
Так, калькулятор учитывает только четыре вида имеющихся осложнений — гипертонии, диабета 2 типа, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
При этом не учитывались другие важные показатели. В частности, согласно исследованию китайских ученых, основными факторами, влияющими на повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции, кроме пожилого возраста, стали признаки сепсиса и проблемы со свертыванием крови.
Стоит отметить, что согласно исследованию Оксфордского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, показатели смертности повышаются еще у пациентов с тяжелыми формами астмы.
Осложняющими факторами также являются хронический пиелонефрит, миастения и хронический бронхит.
Комментарии 22
Коронавирус , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Из эпидемии мы выйдем с измененной психикой»
«Из эпидемии мы выйдем с измененной психикой»
Высокую заразность коронавируса объяснили
Высокую заразность коронавируса объяснили
Стало известно, как поведет себя коронавирус летом
Стало известно, как поведет себя коронавирус летом
Почему за свою жизнь мы трижды стареем
Почему за свою жизнь мы трижды стареем
Предсказан новый всплеск COVID-19 в России
Предсказан новый всплеск COVID-19 в России
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Можно ли лечить больное горло мороженым
06:04
Можно ли лечить больное горло мороженым
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как могут навредить средства от насморка
06:10
Как могут навредить средства от насморка
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как избавиться от боли в коленях
02:02
Как избавиться от боли в коленях
Народная медицина Болезни и лекарства
Как правильно чистить уши
06:06
Как правильно чистить уши
ЗОЖ
Врач рассказал, насколько эффективны маски от COVID
05:18
Врач рассказал, насколько эффективны маски от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Где нашли первых зараженных коронавирусом
04:44
Где нашли первых зараженных коронавирусом
Коронавирус Болезни и лекарства
Что защищает глаза от COVID лучше: очки или линзы
Что защищает глаза от COVID лучше: очки или линзы
Коронавирус Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение