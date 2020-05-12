В СМИ появилась информация об онлайн-калькуляторах смертности от COVID-19, с помощью которых можно узнать вероятность летальности зараженных по некоторым показателям. "Рамблер" разбирался, как работают эти страшные калькуляторы.

Шансы на жизнь

Так, большой резонанс в прессе получила разработка польских ученых. В частности, команда польских ученых из Поморского научно-технического парка Гдыня, в которую входят врачи и эпидемиологи, разработала инструмент, позволяющий легко оценить риск смерти в случае коронавирусной инфекции.

Калькулятор анализирует возраст, пол и наличие четырех основных сопутствующих заболеваний: гипертонии, диабета 2 типа, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Риск смерти от COVID явно зависит от вашего образа жизни и заболеваний, связанных с ним, в том числе ожирения, диабета, гипертонии и их осложнений. Эта связь действительно прочна — последние данные показывают, что смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее 1% смертей от COVID-19", — говорит один из создателей калькулятора доктор Петр Бандос.

Калькулятор был создан на основе исследований, научных публикаций и статистике по смертности от COVID-19 в разных странах.

Согласно оценкам онлайн-калькулятора, для мужчины 30 лет без хронических болезней риск умереть в случае заражения коронавирусом составляет около — 0,03%, для женщины — 0,02%. Для 80-летних мужчин с сахарным диабетом и онкологией показатель увеличивается до 25,86%, а для женщины того же возраста — 14,03%.

Слепо не верим

Как выяснил "Рамблер", оценкам подобных калькуляторов не стоит слепо доверять.

Так, калькулятор учитывает только четыре вида имеющихся осложнений — гипертонии, диабета 2 типа, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом не учитывались другие важные показатели. В частности, согласно исследованию китайских ученых, основными факторами, влияющими на повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции, кроме пожилого возраста, стали признаки сепсиса и проблемы со свертыванием крови.

Стоит отметить, что согласно исследованию Оксфордского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, показатели смертности повышаются еще у пациентов с тяжелыми формами астмы.

Осложняющими факторами также являются хронический пиелонефрит, миастения и хронический бронхит.