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Врач о COVID-19: «Из этой эпидемии мы выйдем с измененной психикой» 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Врач-нейрореаниматолог, директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков поделился своим мнением о том, что изменится после пандемии коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По мнению врача, коронавирус повлияет на психику людей. Особенно это коснется медицинских работников.
"Мне кажется, из этой эпидемии мы выйдем с измененной психикой. Медработники точно. День за днем все повторяется, как день сурка: антисептики, респираторы, сизы, запотевшие очки, перчатки, полная голова кт-снимков, умершие, выжившие, идущие по грани, заболевшие друзья и коллеги, погибшие в борьбе с ковидом врачи, медсестры, санитарки, общение с семьей по фэйстайму и вотсапу…", — написал Петриков.
При этом все, что происходит на улицах, по словам медика, похоже на "параллельное измерение".
"Иногда ты выныриваешь из этого, сдав несколько раз пцр, иммуноглобулины, чтоб никого не заразить, на полдня едешь к семье и ценишь там каждое мгновение общения. И вот пока едешь попадаешь как будто в параллельное измерение, в котором все спокойно, где гуляют и толпятся без масок в магазинах, на улицах, около дачных ларьков и рынков", — рассказал врач.
Он предположил, что, пока коронавирус не коснется семей людей, они не поймут серьезности происходящего.
Согласно последним данным, за все время в России зафиксировали 232 243 случая COVID-19.
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Коронавирус , Видео , Сергей Петриков
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