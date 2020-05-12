Пока мировое сообщество сотрясается от пандемии коронавируса, израильская медицина действует и в панику не впадает.

"А знаете почему? Потому, что за две недели (после того, как вирус проник в Израиль) мы его изучили вдоль и поперёк, и как говорится, когда знаешь врага в лицо — его не боишься", — рассказывает израильский клинический диетолог Нина Цыбина.

"Рамблер" разбирался в том, какие факты о COVID-19 известны министерству здравоохранения Израиля.

Так например, популярная в Сети идея о том, что коронавирус никак не опаснее гриппа разбивается о статистику израильских ученых. Они считают, что на 1000 заболевших обычным гриппом придется только 2 смерти. С коронавирусом на 1000 заболевших придется около 34 смертей. Получается, что COVID-19 в 17 раз опаснее обычного гриппа.

При этом, по мнению израильского минздрава , если человек, заболевший обычным сезонным вирусом гриппа в среднем заражает 12 человек, то заболевший коронавирусной инфекцией — от 20 до 60.

Однако есть и радостная новость — среди зараженных в 16 раз больше выздоровевших, чем умерших.

В том, что вирус передается только через "капли" слюны, сопель или кашля израильские ученые согласны с миром, как и в том, что маска помогает защититься от вируса в общественных местах, потому как его размер достаточно большой.

Известно также, что мужчины, в возрасте от 60 до 80 лет, курящие более 5 лет, имеют наибольший шанс заразиться COVID-19 и получить осложнения.

В Израиле практикуют лечение коронавируса лекарствами от малярии (препарат хлорохин) и ВИЧ.

Новый прорыв

Недавно израильское Министерство обороны сообщило, что ученые выявили "ключ" к коронавирусу, и эта находка способна изменить ход борьбы с инфекцией.

Речь идет об исследовании израильского государственного оборонного научно-исследовательского института (Israel Institute for Biological Research), в ходе которого ученые выявили антитело, побеждающее коронавирус.

"Это антитела, которые особым образом атакуют вирус и могут его нейтрализовать в организме пациента", — заявил глава Минобороны Израиля Нафтали Беннет.

На самом деле ученые создали моноклональное антитело — лабораторный белок, который действует также, как иммунные клетки, вырабатываемые организмом человека. Созданное исследователями антитело не позволяет возбудителю нового коронавируса — SARS-CoV-2 проникать в клетки человека.

При этом специалисты отмечают, что это первое антитело, отвечающее трем важнейшим параметрам:

— Способно нейтрализовать коронавирус;

— Протестировано на агрессивной форме вируса;

— Содержит крайне маленькое количество вредных протеинов, которые могли бы навредить пациенту.

Вакцину на основе этого антитела уже успешно протестировали на грызунах. Теперь должны быть произведены испытания на людях. Институт работает над тем, чтобы запатентовать антитело и заключить контракт на его коммерческое развитие.