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Названа категория людей с мощным иммунитетом к коронавирусу 

Lenta.ru 6 часов назад
Названы люди с мощным иммунитетом к COVID-19
Фото: Lenta.ru
Сильный и длительный иммунитет к коронавирусу чаще всего формируется у тех, кто тяжело перенес болезнь. Об этом РИА Новости рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.
Эксперт объяснила, что всего у семи-восьми процентов пациентов вырабатывается хороший и устойчивый иммунитет к вирусу.
«У нас есть супер-люди, у которых такой мощный иммунный ответ, что их антитела можно использовать для лечения других людей конвалесцентной плазмой, что и делается», — сказала Баранова.
Тем не менее есть люди, в организме которых, несмотря на активное развитие болезни, не вырабатываются антитела. Доля таких пациентов также составляет семь-восемь процентов от общего числа переболевших.
Большинство же тех, кто победил коронавирус, обладает иммунитетом различной силы, однако по меньшей мере у 40 процентов он довольно слабый.
Специалист также отметила, что, по мнению ученых, у пожилых людей, которые тяжело перенесли болезнь вырабатывается довольно прочный иммунитет.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела исследования на антитела к коронавирусной инфекции, которые продемонстрировали, что большинство зараженных болеют в тяжелой форме.
По последним данным, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Всего более 286 тысяч человек скончались в результате пандемии.
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Коронавирус , ВОЗ , РИА Новости
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