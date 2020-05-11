Проценко раскрыл статистику по пациентам в реанимации 

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, куда кладут больных COVID-19, Денис Проценко опубликовал в фейсбуке статистику по пациентам в стационаре.

По состоянию на воскресенье, в больнице лежат 338 человек, у 334 из них диагностировали пневмонию, у 205 подтвержден диагноз COVID-19.

Среди пациентов с пневмонией 7% находятся в крайне тяжелом состоянии, 58% — тяжелые.

В реанимационном отделении больницы находятся 50 пациентов, из которых 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Среди помещенных в реанимацию пациентов четверым от 18 до 40 лет, 12 человек — от 41 до 60 лет и 34 старше 60 лет. Все подключенные к аппаратам ИВЛ больные старше 40 лет.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщила о более 3,9 миллиона зараженных, из которых около 274 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.

По последним данным, в России выявили около 221 тысячи человек с коронавирусом, из них более чем 39 тысячам удалось победить инфекцию, 2009 пациентов скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.