Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса 

Китайская ученые объяснили механизм действия коронавирусной инфекции на человеческий организм. Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Public Health.

Ключевую роль в протекании болезни играет чрезмерная реакция иммунной системы на возбудитель, которым выступает SARS-CoV-2. Стремительно распространяющийся по организму больного вирус вызывает гиперцитокинемию или цитокиновый шторм, который заключается в неконтролируемой активации иммунных клеток.

Данная реакция может быть потенциально летальной для пациента, так как вызывает повреждение тканей, в частности, легких.

В результате цитокинового шторма у больного коронавирусом повышается температура, свертывание крови, понижается артериальное давление, ощущается недостаток кислорода и появляется жидкость в легких. Больным COVID-19 присущи появление острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), септического шока, метаболического ацидоза, коагуляционной дисфункции и синдрома полиорганной недостаточности (СПОН). В частности, этим объясняется относительно высокий уровень смертности среди инфицированных.

По мнению профессора Дайшуна Лю (Daishun Liu), который является одним из соавторов исследования, ситуацию с лечением коронавируса нового типа усугубляет отсутствие эффективного лекарственного препарата. Лю подчеркнул, что на данный момент цель лечения должна заключаться в борьбе с симптомами, интенсивном поддержании функций внутренних органов, очистке крови.

В заключение авторы подчеркнули необходимость предотвращения повторных случаев заболевания у пациентов. В частности, SARS-CoV-2 может навредить не только дыхательной, но и пищеварительной системе за счет проникновения инфекции в кишечник. Медики полагают, что в этом случае организм оказывается незащищенным от других болезнетворных микроорганизмов.