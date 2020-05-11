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Страны ЕC предупредили о второй волне коронавируса 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Страны Европейского союза предупредили о возможном начале второй волны распространения коронавируса и призвали готовиться к такому развитию событий. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК), передает ТАСС в понедельник, 11 мая.
«В соответствии с результатами последней оценки рисков, страны-члены должны готовиться ко второй волне»,
— сообщил собеседник агентства.
Ранее глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер предрек вторую и третью волны коронавируса. По словам специалиста, инфекция будет распространяться до тех пор, пока ей не переболеют от 60 до 70 процентов населения.
Всего в мире коронавирусом заражены 4,1 миллиона человек. Прирост заразившихся за последние сутки составил 78,1 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 282 719 пациентов.
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Коронавирус , Видео , Другое , Роберт Кох , ЕС
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