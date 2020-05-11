В России разрешили посещение бассейнов

Власти Тульской области продлили режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако жителям можно будет посещать бассейны и прогуливаться в парках. Об этом говорится в приложении к указу, опубликованном на сайте регионального правительства.

Вновь открыться разрешили парикмахерским и салонам красоты, но обслуживать можно будет лишь определенное количество людей и только по предварительной записи. Гулять в парках можно будет с некоторыми условиями: иметь средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию, не собираться толпами.

Для пожилых людей старше 65 лет продлен жесткий режим самоизоляции.