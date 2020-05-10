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Эксперт объяснил причины низкой смертности из-за коронавируса в России 

РИА «ФедералПресс» 11 часов назад
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Фото: depositphotos.com
Эксперт выдели три ключевых фактора, из-за которых процент смертности из-за коронавирусной инфекции оказался в России ниже, чем во многих странах. Первый — государство ввело ограничительные меры, которые исключили острый пик заболеваемости и растянули его во времени. В связи с этим не возник дефицит специализированных коек, тяжелобольным оказывалась своевременная медицинская помощь.
Второй фактор — концентрация материальных ресурсов и медицинских кадров. Для тяжелых больных были предусмотрены специальные подразделения интенсивной терапии и реанимации, подготовлены реаниматологи и анестезиологи.
«Медики за два месяца получили, небывалый случай, шесть рекомендаций Минздрава по ведению данного заболевания. Шел подбор оптимального варианта лечения», — уточнил Александр Румянцев.
Третий фактор, объясняющий разные показатели смертности, — различный подход к ведению статистики. Можно считать процент смертельных исходов к общему количеству населения, к инфицированным (не проявляющим симптоматику) и заболевшим. Различаются подходы и в том, у кого берут анализы на коронавирусную инфекцию. В ряде стран тестируют только тех, кто проявляет тяжелую симптоматику с вирусной пневмонией.
«Все эти данные в какой-то мере условны, потому что не отражают показатели относительно всей популяции. Но в России тестировали по максимуму, сделано уже более пяти миллионов тестов. Это позволяло выявлять пациентов не болеющих, но инфицированных. Таких было до половины. Поэтому, повторю, показатели смертности пока носят условный характер. Важнее другое: наши медики борются за жизнь каждого пациента и у них есть для этого все необходимое», — резюмировал эксперт.
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Коронавирус , Александр Румянцев , Минздрав РФ
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