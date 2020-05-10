Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Эксперт выдели три ключевых фактора, из-за которых процент смертности из-за коронавирусной инфекции оказался в России ниже, чем во многих странах. Первый — государство ввело ограничительные меры, которые исключили острый пик заболеваемости и растянули его во времени. В связи с этим не возник дефицит специализированных коек, тяжелобольным оказывалась своевременная медицинская помощь.

Второй фактор — концентрация материальных ресурсов и медицинских кадров. Для тяжелых больных были предусмотрены специальные подразделения интенсивной терапии и реанимации, подготовлены реаниматологи и анестезиологи.

«Медики за два месяца получили, небывалый случай, шесть рекомендаций Минздрава по ведению данного заболевания. Шел подбор оптимального варианта лечения», — уточнил Александр Румянцев.

Третий фактор, объясняющий разные показатели смертности, — различный подход к ведению статистики. Можно считать процент смертельных исходов к общему количеству населения, к инфицированным (не проявляющим симптоматику) и заболевшим. Различаются подходы и в том, у кого берут анализы на коронавирусную инфекцию. В ряде стран тестируют только тех, кто проявляет тяжелую симптоматику с вирусной пневмонией.