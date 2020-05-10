Названы тяжелые последствиях коронавируса

Врачи предупредили о риске тяжелых последствий коронавируса, которые могут сохраняться на протяжении длительного времени.

Так, профессор биологической психиатрии в Королевском колледже Лондона Кармине Парианте отметила, что медики обеспокоены осложнениями, которые может вызвать инфекция.

"Существует, особенно в случае с пациентами на интенсивной терапии, целый ряд факторов, которые обуславливают потенциальный ущерб для всего организма и состояния мозга в частности", — заявила врач в комментарии Daily Mail.

Она отметила, что риск осложнений есть даже для пациентов, перенесших заболевание в более легкой форме, однако добавила, что подобные вопросы требуют более тщательного изучения.

Профессор Имперского колледжа Лондона Азим Маджид также указал на необходимость долгосрочного наблюдения пациентов, перенесших коронавирус.