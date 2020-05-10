Проценко раскрыл итоги лечения пациентов на ИВЛ

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Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о первых итогах использования искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17 (13,6%)», — написал он в своём Facebook.

При этом 30% находившихся на ИВЛ пациентов были доставлены в отделение реанимации и интенсивной терапии на скорой помощи, минуя приёмное отделение, 21% перевели из других больниц, при этом 49% — после ухудшения состояния.

Средний возраст пациентов, находившихся на ИВЛ в Коммунарке, был 63,9. 59% пациентов составляли мужчины.