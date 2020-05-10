Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Проценко оценил эффективность ИВЛ для пациентов с коронавирусом 

RT на русском 12 часов назад
Проценко раскрыл итоги лечения пациентов на ИВЛ
Фото: RT на русском
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о первых итогах использования искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
«Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17 (13,6%)», — написал он в своём Facebook.
При этом 30% находившихся на ИВЛ пациентов были доставлены в отделение реанимации и интенсивной терапии на скорой помощи, минуя приёмное отделение, 21% перевели из других больниц, при этом 49% — после ухудшения состояния.
Средний возраст пациентов, находившихся на ИВЛ в Коммунарке, был 63,9. 59% пациентов составляли мужчины.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в России на ИВЛ находятся более 1,2 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.
Видео дня. Когда хруст в суставах грозит артритом
RT на русском: последние новости
В Южной Корее выявили 18 новых случая коронавируса В Южной Корее выявили 18 новых случая коронавируса Учёные предложили медмаски с нанонитями для защиты от коронавируса Учёные предложили медмаски с нанонитями для защиты от коронавируса Проценко назвал число лечащихся в Коммунарке пациентов с коронавирусом Проценко назвал число лечащихся в Коммунарке пациентов с коронавирусом
Коронавирус , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем в СССР удаляли гланды
Зачем в СССР удаляли гланды
Жизнь после ИВЛ: заново учиться ходить и говорить
Жизнь после ИВЛ: заново учиться ходить и говорить
Назван фактор, ведущий к тяжелой форме COVID-19
Назван фактор, ведущий к тяжелой форме COVID-19
Врач попросила освобождения для борьбы с COVID-19
Врач попросила освобождения для борьбы с COVID-19
Власти России признали могущество коронавируса
Власти России признали могущество коронавируса
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Как правильно чистить уши
06:06
Как правильно чистить уши
ЗОЖ
Врач рассказал, насколько эффективны маски от COVID
05:18
Врач рассказал, насколько эффективны маски от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Где нашли первых зараженных коронавирусом
04:44
Где нашли первых зараженных коронавирусом
Коронавирус Болезни и лекарства
Что защищает глаза от COVID лучше: очки или линзы
Что защищает глаза от COVID лучше: очки или линзы
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда хруст в суставах грозит артритом
06:14
Когда хруст в суставах грозит артритом
Болезни и лекарства
Что такое плазма крови и зачем она нужна
05:54
Что такое плазма крови и зачем она нужна
Болезни и лекарства Коронавирус
Предсказан пик коронавируса в регионах
00:16
Предсказан пик коронавируса в регионах
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение