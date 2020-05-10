Выявлены ключевые факторы смертности при COVID-19

Исследователи из Оксфордского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины проанализировали данные более 17 миллионов британцев и определили ключевые факторы риска смертности при COVID-19. Результаты работы опубликованы на портале medRxiv.

Ученые собрали сведения о здоровье 17,4 миллиона британцев. Источником стали электронные выписки из системы первичной медицинской помощи.

В исследовании ученые применили регрессионную модель Кокса — математический метод, позволяющий спрогнозировать вероятность наступления определенного события для объекта и оценить значение разных факторов на этот риск. В данном случае авторы работы оценивали вероятность летального исхода. Исследование проходило с 1 февраля по 25 апреля этого года. За это время среди заболевших COVID-19 в изученной группе скончались 5683 человека.

Выяснилось, что у темнокожих и азиатов выше риск умереть от коронавируса. Ранее предполагалось, что они чаще имеют сопутствующие заболевания. Однако нынешнее исследование показало, что такое утверждение справедливо не в полной мере. По мнению ученых, медикам необходимо подробнее изучить эту проблему.

Кроме представителей этнических меньшинств, более высокий риск летального исхода от коронавируса оказался у бедняков. Ученые отмечают, что здесь нет прямой связи с другими факторами риска.

Среди прочих обстоятельств, повышающих вероятность умереть, авторы исследования отметили принадлежность к мужскому полу, возраст, неконтролируемый диабет и тяжелые формы бронхиальной астмы.