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Выявлены ключевые факторы смертности при коронавирусе 

РИА Новости и ещё 5 5 часов назад
Выявлены ключевые факторы смертности при COVID-19
Фото: News.ru
Исследователи из Оксфордского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины проанализировали данные более 17 миллионов британцев и определили ключевые факторы риска смертности при COVID-19. Результаты работы опубликованы на портале medRxiv.
Ученые собрали сведения о здоровье 17,4 миллиона британцев. Источником стали электронные выписки из системы первичной медицинской помощи.
В исследовании ученые применили регрессионную модель Кокса — математический метод, позволяющий спрогнозировать вероятность наступления определенного события для объекта и оценить значение разных факторов на этот риск. В данном случае авторы работы оценивали вероятность летального исхода. Исследование проходило с 1 февраля по 25 апреля этого года. За это время среди заболевших COVID-19 в изученной группе скончались 5683 человека.
Выяснилось, что у темнокожих и азиатов выше риск умереть от коронавируса. Ранее предполагалось, что они чаще имеют сопутствующие заболевания. Однако нынешнее исследование показало, что такое утверждение справедливо не в полной мере. По мнению ученых, медикам необходимо подробнее изучить эту проблему.
Кроме представителей этнических меньшинств, более высокий риск летального исхода от коронавируса оказался у бедняков. Ученые отмечают, что здесь нет прямой связи с другими факторами риска.
Среди прочих обстоятельств, повышающих вероятность умереть, авторы исследования отметили принадлежность к мужскому полу, возраст, неконтролируемый диабет и тяжелые формы бронхиальной астмы.
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Коронавирус , Новости
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