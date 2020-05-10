Назван способ сократить смертность от коронавируса

Ученые из Северо-Западного университета (США, штат Иллинойс) обнаружили сильную связь между высокой смертностью от нового коронавируса и дефицитом витамина D.

Результаты анализа статистики из разных больниц на нескольких континентах показали, что у пациентов из стран с высокой смертностью от COVID-19 — например, Италии, Испании и Великобритании — зафиксировали пониженное содержание витамина D в сравнении с больными из менее пострадавших от пандемии стран.

К таким же выводам ранее приходили другие исследователи — ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Их наблюдения основывались на сопоставлении среднего содержания витамина D в крови у жителей двадцати европейских стран.

Авторы новой научной работы уверены, что разница в показателях смертности не объясняется качеством системы здравоохранения, возрастным составом населения или объемами тестирования.

По словам руководителя группы, профессора биомедицинской инженерии Вадима Бэкмана, северная Италия находится среди лидеров по качеству медицины, но смертей от коронавируса там все равно больше, чем в других регионах и странах. Кроме того, показатели в графе смертности разнятся внутри одной возрастной группы. Анализ данных также показал, что различия сохраняются даже при сопоставлении стран с примерно одинаковым количеством сделанных тестов.

В то же время корреляция смертности от COVID-19 с дефицитом витамина D остается значительной при сравнении пациентов из самых разных групп. Исследователи предполагают, что воспалительный процесс ускоряется из-за "цитокинового шторма" — гиперреакции иммунной системы на раздражитель.

"Цитокиновый шторм" может разрушить легкие, а также спровоцировать острый респираторный синдром и смерть у пациентов. Именно беспорядочный иммунный ответ, а не повреждение легких самим вирусом, вероятно, в большинстве случаев вызывает смерть у пациентов с коронавирусом", — приводит портал Medical Xpress слова ученого.

Исследователи отмечают, что витамин D не только укрепляет иммунитет, но и контролирует его, не позволяя ему становиться гиперактивным и опасным для организма.

Наш анализ показывает, что контроль уровня витамина D у пациентов позволил бы сократить смертность от коронавируса примерно на половину. Эта мера не подходит для профилактики заражения, но могла бы быть полезной, когда нужно снизить риск осложнений и предотвратить летальный исход у уже зараженных.

Ученые предположили, что выявленная ими связь частично объясняет, почему дети реже умирают от COVID-19. У них еще полностью не сформировался приобретенный иммунитет, который у взрослых обеспечивает "вторую линию обороны" от патогенов, но в то же время может быть опасным для организма.

Авторы работы также предупредили, что передозировка витамина D чревата разными побочными эффектами. Оптимальную дозировку вещества для борьбы с COVID-19 ученые еще не определили. Пока у них для этого недостаточно данных.

Всего в мире, согласно статистике ВОЗ , COVID-19 заразились как минимум 3,8 миллиона человек, свыше 265 тысяч скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.