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COVID в России стал распространятся медленнее — данные исследования 

РИА Новости Крым 6 часов назад
Коронавирус стал медленнее распространяться по РФ
Фото: РИА Новости Крым
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России достиг 1,06 десятых. По подсчетам Роспотребнадзора, ослабление режима самоизоляции допускается при коэффициенте не больше 1.
Как отмечают специалисты, сегодняшний коэффициент распространения вируса представляет собой минимальное значение сначала эпидемии в стране. В Москве показатель даже немного ниже 1,06. На портале стопкоронавирус.рф приводятся пояснения, что высчитываемый коэффициент показывает, как много человек заражает один больной COVID до его изоляции.
Ранее Роспотребнадзор направил регионам рекомендации по выходу из самоизоляции в три этапа. Сначала людям разрешат выходить на прогулки, заниматься спортом на улице и посещать непродовольственные магазины. Затем будет разрешено открыться и объектам торговли большей площади, а также некоторым учреждениям образования. Третий этап предполагает полное снятие ограничений.
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Коронавирус , Роспотребнадзор
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