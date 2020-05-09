Названы рекомендации по использованию масок

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова дала рекомендации по использованию масок.

Она отметила, что надевать маску следует сразу при выходе из квартиры, поскольку на лестничной клетке может присутствовать источник заражения. Также врач посоветовала не снимать маску на улице, так как соблюдать дистанцию в два метра нередко не удается. В общественном месте, по ее словам, средство защиты должно быть всегда.

"Риск заражения очень высок, потому что коронавирус может оставаться в закрытом помещении несколько часов. Так что маски нельзя снимать ни в коем случае", — сказала Руженцова в комментарии телеканалу "360".

Она пояснила, что маска обычно действует два-три часа, но в случае намокания ее нужно сменить раньше.

Кроме того, специалист указала на необходимость ознакомиться с инструкцией перед использованием любой маски или респиратора.