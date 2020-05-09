Предсказан пик коронавируса в регионах

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Эксперт предсказал пик коронавируса в регионах 

News.ru и ещё 4 4 часа назад
Пик заражения коронавирусом в большей части российских регионов может наступить в конце мая. Такого мнения придерживается кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Он предупредил, что вторая волна заболеваемости может начаться в случае, если ограничительные мероприятия будут соблюдать менее 80% населения.
Тавадян не исключил, что количество заболевших вновь начнёт расти после майских праздников, появятся новые очаги заражения, поскольку уставшие от карантина люди могут возобновить общение в этот период. В итоге пик заболеваемости сдвинется на конец месяца, а окончание эпидемии в таком случае следует ожидать в конце лета, сообщает РИА Новости.
В России, согласно последним данным, 198,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 31 тысячи человек, умерли — 1,8 тысячи. В Москве более 104 тысяч заразившихся, 12,7 тысячи выздоровели, 1010 умерли.
Ранее NEWS.ru писал, что медики также ожидают спада заболеваемости в конце мая-начале июня. Они отмечают, что в последние несколько дней прирост заражённых обусловлен выросшим количеством тестов. При этом количество госпитализируемых не увеличивается.
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Коронавирус , Видео , РИА Новости
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