Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума 

Lenta.ru 11 часов назад
Коэффициент распространения COVID-19 в РФ снизился
Фото: Lenta.ru
По данным на 9 мая, он составляет 1,06, что является минимумом с начала эпидемии, пишет ТАСС со ссылкой на материалы оперативного штаба.
В Москве, где зарегистрировано наибольшее число заразившихся — свыше 100 тысяч — показатель находится на уровне чуть ниже 1,06.
Коэффициент распространения рассчитывается по формуле, которая содержится в обнародованных 8 мая рекомендациях Роспотребнадзора по снятию ограничений. Показатель, на основе которого будут приниматься решения о выходе из режимов ограничений, вычисляется как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Также будут оцениваться свободный коечный фонд и охват тестированием.
За последние сутки в России зафиксировали 10,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии в стране зарегистрировали почти 200 тысяч случаев заражения. Свыше 31 тысячи пациентов выздоровели, 1,8 тысячи скончались.
Видео дня. Когда хруст в суставах грозит артритом
Последние новости
Путин третий раз за день обратился к россиянам Путин третий раз за день обратился к россиянам Умер «отец рока» Литл Ричард Умер «отец рока» Литл Ричард В России выявили 10817 новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 10817 новых случаев заражения коронавирусом
Комментарии
Коронавирус , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки появления антител к коронавирусу
Названы сроки появления антител к коронавирусу
Почему мы падаем во время сна
Почему мы падаем во время сна
Доказана связь алкоголя и рака
Доказана связь алкоголя и рака
Найден способ уменьшить смертность мужчин от COVID-19
Найден способ уменьшить смертность мужчин от COVID-19
Обнаружены новые разновидности коронавируса
Обнаружены новые разновидности коронавируса
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Врач рассказал, насколько эффективны маски от COVID
05:18
Врач рассказал, насколько эффективны маски от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Где нашли первых зараженных коронавирусом
04:44
Где нашли первых зараженных коронавирусом
Коронавирус Болезни и лекарства
Что защищает глаза от COVID лучше: очки или линзы
Что защищает глаза от COVID лучше: очки или линзы
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда хруст в суставах грозит артритом
06:14
Когда хруст в суставах грозит артритом
Болезни и лекарства
Что такое плазма крови и зачем она нужна
05:54
Что такое плазма крови и зачем она нужна
Болезни и лекарства Коронавирус
Предсказан пик коронавируса в регионах
00:16
Предсказан пик коронавируса в регионах
Коронавирус
Чем грозит самолечение коронавируса
00:58
Чем грозит самолечение коронавируса
Коронавирус Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение