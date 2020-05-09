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Названо самое опасное свойство коронавируса 

РИА Новости и ещё 13 7 часов назад
Названо самое опасное свойство коронавируса
Фото: РИА Новости
Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
Специалист отметил высокую заразность SARS-CoV-2: он передается быстрее и легче сезонного гриппа, ОРВИ или коронавируса MERS, что и делает его столь опасным. Поэтому для защиты от новой инфекции необходимо организовать четырехкомпонентную систему борьбы. Это ранняя защита, раннее выявление, ранняя диагностика и ранняя изоляция, уточнил профессор.
По словам врача, ранняя защита сводится к индивидуальным мерам: ношению масок и перчаток, мытью рук, соблюдению социальной дистанции. Эти меры эффективны, так как коронавирус передается в основном при непосредственных контактах и через поверхности, пояснил Наньшань.
Для раннего выявления необходимо быстро выявлять людей, страдающих от симптомов, схожих с COVID-19: в частности, измерять температуру в местах массового скопления людей. Кроме того, важен ответственный подход у самих людей — при появлении подозрительных симптомов необходимо сразу обращаться к врачам. Среди признаков болезни он назвал недомогание, жар, сухой кашель и нетипичную усталость.
Наньшань отметил важность ранней диагностики: это нужно для того, чтобы в больницах не смешивать зараженных коронавирусом и обычных пациентов. Для этого необходимо специальное обследование в амбулаторных условиях. Ученый уверен, что на дому невозможно обеспечить качественное исследование.
Ранняя изоляция необходима для оперативного сведения к минимуму контактов зараженных со здоровыми людьми, заключил вирусолог.
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