Названо самое опасное свойство коронавируса 

Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".

Специалист отметил высокую заразность SARS-CoV-2: он передается быстрее и легче сезонного гриппа, ОРВИ или коронавируса MERS, что и делает его столь опасным. Поэтому для защиты от новой инфекции необходимо организовать четырехкомпонентную систему борьбы. Это ранняя защита, раннее выявление, ранняя диагностика и ранняя изоляция, уточнил профессор.

По словам врача, ранняя защита сводится к индивидуальным мерам: ношению масок и перчаток, мытью рук, соблюдению социальной дистанции. Эти меры эффективны, так как коронавирус передается в основном при непосредственных контактах и через поверхности, пояснил Наньшань.

Для раннего выявления необходимо быстро выявлять людей, страдающих от симптомов, схожих с COVID-19: в частности, измерять температуру в местах массового скопления людей. Кроме того, важен ответственный подход у самих людей — при появлении подозрительных симптомов необходимо сразу обращаться к врачам. Среди признаков болезни он назвал недомогание, жар, сухой кашель и нетипичную усталость.

Наньшань отметил важность ранней диагностики: это нужно для того, чтобы в больницах не смешивать зараженных коронавирусом и обычных пациентов. Для этого необходимо специальное обследование в амбулаторных условиях. Ученый уверен, что на дому невозможно обеспечить качественное исследование.

Ранняя изоляция необходима для оперативного сведения к минимуму контактов зараженных со здоровыми людьми, заключил вирусолог.