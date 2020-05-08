Опровергнут главный миф о пандемии коронавируса

Ученые провели исследование с целью подтвердить или опровергнуть один из мифов о пандемии коронавирусной инфекции. Результаты опроса опубликованы в научном издании Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology.

Специалисты из Университета Флоренции проверили, может ли эпидемия спровоцировать демографический всплеск. Онлайн-анкетирование проходило среди 1482 итальянцев репродуктивного возраста. Притом 1214 человек заявили об отсутствии планов завести детей во время пандемии, что опровергает распространенную теорию.

Кроме того, 37,3% респондентов рассказали, что отказались от ранее намеченных планов родить ребенка из-за пандемии. Более всего итальянцы опасаются нестабильной экономической обстановки и осложнений во время беременности. Так ответили 58% опрошенных, а 11,5% хотят зачать ребенка после окончания эпидемии.

Ученые выяснили, что экономическое благосостояние играет большую роль в планировании семьи. Отмечается, что 60% участников из тех, кто собирался рожать детей (268 человек), обеспокоены проблемами из-за ожидаемого старения, в связи с чем планируют искать способы безопасно родить ребенка даже во время кризиса.