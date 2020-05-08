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Комаровский объяснил, как предотвратить пневмонию при коронавирусе 

Мария Сергеева 8 часов назад
Как предотвратить пневмонию при коронавирусе
Фото: depositphotos.com
Доктор Евгений Комаровский привел меры, которые необходимо предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
По словам врача, коронавирусная пневмония разительно отличается от соответствующего осложнения при ОРВИ, поскольку в первом случае речь идет о проявлении заболевания. Однако хороший иммунитет позволяет предотвратить размножение микроорганизмов в легких.
"Иммунитет может справиться, если ему помочь: тепло одеться, литрами пить теплое, проветривать помещение и обеспечить нормальную влажность" — пишет доктор.
Ранее "Рамблер" писал о местах с наименьшим риском заражения COVID-19.
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Коронавирус , Пневмония , Евгений Комаровский
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