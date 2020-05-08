Как предотвратить пневмонию при коронавирусе

Доктор Евгений Комаровский привел меры, которые необходимо предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По словам врача, коронавирусная пневмония разительно отличается от соответствующего осложнения при ОРВИ, поскольку в первом случае речь идет о проявлении заболевания. Однако хороший иммунитет позволяет предотвратить размножение микроорганизмов в легких.