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Названа продолжительность жизни COVID-19 на масках и одежде 

Мария Сергеева 8 часов назад
Названа продолжительность жизни COVID-19 на масках
Фото: International Labour Organization
На определенных предметах коронавирусная инфекция может сохранять жизнеспособность достаточно долгое время. О продолжительности жизни COVID-19 на вещах, которыми мы пользуемся каждый день рассказал "Интерфаксу" бывший глава Роспотребнадзора, первый запред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко.
По его словам, с внутренней стороны маски коронавирус способен оставаться до четырех дней, а на внешней — до семи. Отмечается, что гладкая поверхность препятствует разрушению COVID-19: на папиросной бумаге и на салфетках вирус деактивируется в течение трех часов, на обработанной древесине и одежде сохраняется до 24 часов, а на стекле — до четырех дней.
Онищенко также подчеркнул, что при +37 градусах коронавирус погибает на второй день, а при +70 — за пять минут. Притом температура внутри холодильника благоприятна для выживания микроорганизмов, поэтому при +4 градусах коронавирус отлично сохраняется.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Роспотребнадзор назвал ослабляющую COVID-19 погоду.
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Коронавирус , COVID-19 , Геннадий Онищенко , Госдума , Роспотребнадзор , Интерфакс
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