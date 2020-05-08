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Названы убийцы коронавируса 

Медиакратия 5 часов назад
Названы убийцы коронавируса
Фото: Медиакратия
Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что COVID-19 фактически прекращает активность при температуре +30 °C, еще больше помогают его разрушить прямые солнечные лучи, способствует этому и низкий уровень влажности.
Пока все страны мира лихорадочно ищут спасение от появившегося в Китае нового коронавируса, уже уничтожившего свыше 270 000 человек, уничтожить инфекцию помогает сама природа. Специалисты Роспотребнадзора в результате долгих исследований выяснили, что уничтожает коронавирус быстро и эффективно.

Лето нам поможет

Оказалось, что при температуре воздуха +30 °C COVID-19 почти полностью теряет свою активность. Еще больше помогают уничтожению заразы прямые солнечные лучи, также этому способствует низкая влажность. Полностью погибает коронавирус при температуре около +70 °C, такой воздух можно найти в обычной бане.
Все это говорит о том, что с приходом лета можно и даже нужно как можно больше времени проводить на свежем воздухе, вот только лучше всего при этом избегать большого скопления людей и соблюдать социальную дистанцию. Если есть возможность, уезжайте за город, там возможность заболеть сводится к минимуму.

Опасайтесь похорон

Исследования также показали, что нельзя заразиться через систему вентиляции офисов или многоквартирных домов, безопасны и кондиционеры. Дело в том, что никакие респираторные вирусы не могут не только жить, но даже долго находиться в таких условиях, которые создаются в вентиляции или кондиционерах.
Зато наибольший риск подхватить COVID-19 имеется на похоронах. Необходимо учитывать, что именно такие мероприятия собирают множество людей. Кроме того, в тканях умершего человека коронавирус может сохраняться на протяжении нескольких дней. Поэтому рекомендуют не прощаться с покойниками, как бы это тяжело ни было.

Очередная загадка

Для врачей до сих пор нет ответа на вопрос, почему одни пациенты быстро выздоравливают или вообще переносят заболевание без симптомов, а другие «сгорают» за несколько дней. Специалисты пришли к выводу, что на протекание заболевания влияет состояние иммунной системы и существующие хронические заболевания.
И хотя существует своеобразная зона риска, все равно никто не берется предсказать, как будет вести себя COVID-19 у того или иного пациента. Это и стало главной особенностью и опасностью коронавируса. В каждом конкретном случае приходится подбирать лечение исходя из индивидуальных особенностей.
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Коронавирус , Роспотребнадзор
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