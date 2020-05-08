«Зачем вы претесь в середине дня в магазин»

Несмотря на предполагаемый в три этапа выход из режима самоизоляции, медицинские маски в общественных местах никто не спешит отменять. Наоборот, с 12 мая ношение маски и перчаток становится обязательным в Москве и Московской области. За нарушение — штраф в 5 тысяч рублей. «Рамблер» собрал наиболее любопытные мнения пользователей Сети о «масочном режиме». Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Одни пользователи вполне разделяют предложенные меры безопасности. И даже считают, что любая тканевая маска будет полезна. Впрочем, некоторые настаивают на респираторах.

georg22: «Ну лично я ношу маску абсолютно всегда в помещениях. И почти всегда на улице (хотя на улице, судя по всему, это не обязательно. Просто мне удобнее надеть ее дома гарантированно чистыми руками). И да — маска защищает того, кто ее носит. Точнее, она существенно снижает вероятность заражения. Если, конечно, ее правильно носить».

Napman: «В принципе маска может быть из любой ткани, если она предназначена для зараженного без симптомов или с ними. Слюна не разлетится во время разговора или чиха/кашля. Для защиты от вдыхания потенциально "зараженного" фоздуха поможет респиратор FFP3. 2 часа без клапана, 6 часов с клапаном. Поэтому маски только для потенциально зараженных! Да и перчатки тоже».

Кто-то мотивирует себя иначе:

Nolemocij: «Лично для меня, единственный плюс ношения маски на улице заключается в том, что я могу спокойно подпевать музыке, играющей в наушниках».

Другие же уверены, что маски бесполезны. Популярное мнение высказал пользователь под ником polywood:

«На вдох маска вас мало защитит. Более того, она (при длительном ношении) может спровоцировать респираторные заболевания от вас самих же. На выдох защитит окружающих — да, если вы не в лифте или прочем бункере. Снимайте маски.. когда выходите на улицу или садитесь в личный автомобиль. Ни там, ни там она особо рояля не играет, но чем меньше она на, тем меньше она используется. Да и вы дадите своему организму "продышаться" от ваших же бактерий и вирусов. Про перчатки вообще молчу. Они нужны для того, что бы переложить товар в корзинку, взять сдачу на кассе… все…На баранке и на телефоне ровно ваш букет, это конечно не красиво, но хуже вам от этого точно не станет».

Своеобразным ответом является вот такое анонимное мнение, набравшее полторы тысячи лайков:

«Я выхожу на улицу в маске и перчатках, но подавляющее большинство людей не надевает ничего из указанного. Я сторонюсь людей, но они норовят притереться ближе, а на просьбу отойти демонстративно кашляют…Вы враги, стремящиеся заразить меня и моих близких, и отношение к вам соответственное…Но я имею совесть, и буду носить маску ещё и потому, что сам не могу гарантировать, что уже не инфицирован одним из вас».

Раздражение вызывают и пенсионеры, которые входят в основную группу риска. Часто пожилые люди пренебрегают элементарными правилами.

SantaRabanoLoco: «Сейчас шла бабка. Захотела чихнуть. Берёт пальцами маску, открывает и чихает в воздух смачно. Люди в шоке, а у меня маска от коронавируса».

Встречаются и такие рассуждения:

«Пенсионеры в магазинах. Чуваки, вы в группе риска. Ради вас мой сосед, например, сейчас сидит дома в режиме простоя. Из-за вас накрылись целые сектора.. Но какого же лешего вы прётесь в середине дня в магаз, встаёте посреди прохода и начинаете перебирать овощи или внимательно изучать пакеты с едой?!. Потому что, ну реально пошли навстречу, сделали всё возможное — а вы тупите…Мать с ребёнком в парке, за весь день не подошедшую ни к кому ближе, чем на пять метров — оштрафуют. А старую перечницу, которая обслюнявила половину пакетов на прилавке и потом лезла на кассу, толкая других покупателей — нет».

Некоторые отмечают, что многие неправильно носят маски — открывая нос. Таким образом, исчезает всякий смысл в этом средстве защиты.

Пользователь под ником scout даже сравнил маску со средством контрацепции:

«На работе встретил коллегу, который маску не как положено носит, а на подбородке. Спросил «Ты презерватив на ногу одеваешь?» Два дня не здоровается. Но маску на морде стал носить».