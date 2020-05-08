Когда в Европу пришел COVID-19: неожиданные данные

Во Франции появилась информация, что первый случай заражения коронавирусом был в конце декабря 2019 года. Об этом заявил врач одной из больниц в пригороде Парижа — доктор Ив Коэн. "Рамблер" рассказывает, когда в Европе мог появиться коронавирус.

Согласно официальным данным, первые случаи были зафиксированы во Франции 24 января. Коронавирус обнаружили у граждан, прилетевших из Китая. Однако медики из университетской больницы выявили РНК SARS-CoV-2 в замороженном образце мокроты одного из пациентов. Подобные анализы хранятся в клинике четыре года.

Известно, что в декабре было много больных с ОРВИ, высокой температурой, кашлем, насморком и болью в мышцах. Специалисты изучили образцы 14 пациентов с характерными для коронавируса симптомами. Положительным на вирус оказался только один из них. Он принадлежал 43-летнему мужчине родом из Алжира по имени Амируш Аммар. Пациент поступил в больницу 27 декабря. Однако уже через три дня его выписали.

Мужчина рассказал, что не был за границей с августа 2019 года. Однако его жена работала в магазине недалеко от аэропорта имени Шарля де Голля, куда прилетали туристы из Китая.

Некоторые эксперты считают, что данные могут быть не точны, и утверждать, что коронавирус появился во Франции в декабре нельзя. По их мнению, у пациента и его семьи необходимо взять анализы на антитела к коронавирусу.

Согласно последним данным, во Франции зарегистрировано почти 175 тысяч случаев COVID-19. Жертвами коронавируса в стране стали 25990 человек.