Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Когда в Европу пришел коронавирус: неожиданные данные 

Анастасия Иванова 10 часов назад
Когда в Европу пришел COVID-19: неожиданные данные
Фото: depositphotos.com
Во Франции появилась информация, что первый случай заражения коронавирусом был в конце декабря 2019 года. Об этом заявил врач одной из больниц в пригороде Парижа — доктор Ив Коэн. "Рамблер" рассказывает, когда в Европе мог появиться коронавирус.
Согласно официальным данным, первые случаи были зафиксированы во Франции 24 января. Коронавирус обнаружили у граждан, прилетевших из Китая. Однако медики из университетской больницы выявили РНК SARS-CoV-2 в замороженном образце мокроты одного из пациентов. Подобные анализы хранятся в клинике четыре года.
Известно, что в декабре было много больных с ОРВИ, высокой температурой, кашлем, насморком и болью в мышцах. Специалисты изучили образцы 14 пациентов с характерными для коронавируса симптомами. Положительным на вирус оказался только один из них. Он принадлежал 43-летнему мужчине родом из Алжира по имени Амируш Аммар. Пациент поступил в больницу 27 декабря. Однако уже через три дня его выписали.
Мужчина рассказал, что не был за границей с августа 2019 года. Однако его жена работала в магазине недалеко от аэропорта имени Шарля де Голля, куда прилетали туристы из Китая.
Некоторые эксперты считают, что данные могут быть не точны, и утверждать, что коронавирус появился во Франции в декабре нельзя. По их мнению, у пациента и его семьи необходимо взять анализы на антитела к коронавирусу.
Согласно последним данным, во Франции зарегистрировано почти 175 тысяч случаев COVID-19. Жертвами коронавируса в стране стали 25990 человек.
Видео дня. Когда хруст в суставах грозит артритом
Комментарии 2
Коронавирус , Коронавирус в Европе , COVID-19
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВОЗ рассказала о влиянии курения на COVID-19
ВОЗ рассказала о влиянии курения на COVID-19
«Потихоньку отказывали все органы»
«Потихоньку отказывали все органы»
Подсчитан процент россиян с COVID-19 младше 45 лет
Подсчитан процент россиян с COVID-19 младше 45 лет
Число россиян с выявленным COVID-19 увеличилось
Число россиян с выявленным COVID-19 увеличилось
Назван срок стабилизации пандемии в Москве
Назван срок стабилизации пандемии в Москве
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Где нашли первых зараженных коронавирусом
04:44
Где нашли первых зараженных коронавирусом
Коронавирус Болезни и лекарства
Что защищает глаза от COVID лучше: очки или линзы
Что защищает глаза от COVID лучше: очки или линзы
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда хруст в суставах грозит артритом
06:14
Когда хруст в суставах грозит артритом
Болезни и лекарства
Что такое плазма крови и зачем она нужна
05:54
Что такое плазма крови и зачем она нужна
Болезни и лекарства Коронавирус
Чем грозит самолечение коронавируса
00:58
Чем грозит самолечение коронавируса
Коронавирус Болезни и лекарства
Несколько стран уже лечат COVID-19 одним препаратом
03:35
Несколько стран уже лечат COVID-19 одним препаратом
Коронавирус
ВОЗ усомнилась в уханьском источнике коронавируса
02:37
ВОЗ усомнилась в уханьском источнике коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение