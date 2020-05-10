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Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 9 2 часа назад
Ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что есть симптом, с которым обязательно нужно госпитализировать человека, у которого обнаружен коронавирус. Показания для поездки в больницу она назвала в эфире передачи «Здоровье» на Первом канале.
«Если картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых одышка, то ведите себя спокойно. Появилась одышка — однозначное требование для госпитализации»,
— отметила она.
Во время общения в студии главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов согласился с телеврачом. По его словам, появление одышки у человека — действительно тревожный симптом, который может свидетельствовать о снижении дыхательной функции.
Морозов также сообщил, что лишь около 25 процентов пациентов с подтвержденным вирусом имеют серьезное поражение легких. Он пояснил, что при температуре до 38 градусов и сухом кашле лечение возможно проводить дома под дистанционным присмотром врача по видеосвязи.
Ранее Елена Малышева посчитала, что Москва готова к отмене карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса. По ее словам, задачей карантина было снизить пик заболеваемости, а также дать медицине возможность подготовиться, что и было осуществлено.
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Коронавирус , Видео , Новости , Елена Малышева , Сергей Морозов
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