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Врач рассказал об опасности алкоголя при коронавирусе 

News.ru и ещё 4 35 минут назад
Названа опасность алкоголя при коронавирусе
Фото: News.ru
Вдыхание паров алкоголя может иметь опасные последствия для лёгких и ресничек на слизистой носа. Поэтому нельзя применять это средство для профилактики коронавируса.
Об этом заявил вакцинолог Евгений Тимаков. Доктор привёл в пример видео ролик, на котором британец полощет горло горячим виски, чтобы не допустить заражения. Это, считает Тимаков, не имеет никакого научного подтверждения эффективности, пишет KP.RU.
Пары алкоголя, всасываясь в слизистую, вызывают интоксикацию. А употребление алкоголя не только не помогает от инфекции, но ещё и увеличивает риск заражения, так как продукты распада спиртного выводятся через лёгкие, снижая их функции.
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Коронавирус , Комсомольская правда
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