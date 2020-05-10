Названа опасность алкоголя при коронавирусе

Вдыхание паров алкоголя может иметь опасные последствия для лёгких и ресничек на слизистой носа. Поэтому нельзя применять это средство для профилактики коронавируса.

Об этом заявил вакцинолог Евгений Тимаков. Доктор привёл в пример видео ролик, на котором британец полощет горло горячим виски, чтобы не допустить заражения. Это, считает Тимаков, не имеет никакого научного подтверждения эффективности, пишет KP.RU.

Пары алкоголя, всасываясь в слизистую, вызывают интоксикацию. А употребление алкоголя не только не помогает от инфекции, но ещё и увеличивает риск заражения, так как продукты распада спиртного выводятся через лёгкие, снижая их функции.