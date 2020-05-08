Не только кашель: SARS-COV-2 сохраняется в сперме

Коронавирус способен сохраняться в сперме, однако передача половым путем маловероятна, считают китайские врачи. Тем не менее пока нет точных данных о рисках, они рекомендуют использовать презервативы и не контактировать со спермой.

Коронавирус SARS-COV-2 способен сохраняться в сперме, выяснили китайские врачи из 30-го военного госпиталя НОАК в Пекине. Передача вируса половым путем, впрочем, маловероятна, отмечают исследователи. Работа была опубликована в журнале JAMA Network Open.

Яички, глаза и центральная нервная система — области организма, защищенные от серьезного воспаления, обусловленного иммунным ответом, поясняют исследователи. Также таковыми во время беременности становятся плод и плацента. Предполагается, что такая особенность выработалась в процессе эволюции, чтобы защитить наиболее важные структуры. Однако также в них вирус может «спрятаться» от иммунной реакции носителя.

Эти области привлекли к себе внимание во время вспышки вируса Эбола в Западной Африке в 2013-2016 годах — оказалось, что вирус Эбола может передаваться через сперму даже месяцы спустя после выздоровления мужчины. Такие данные вызвали вопросы относительно передачи половым путем и других вирусов, в том числе SARS-COV-2.

«Из 50 пациентов с коронавирусом 12 не смогли предоставить образцы спермы из-за эректильной дисфункции, коматозного состояния или потому, что умерли до начала исследования», — пишут авторы работы.

В итоге исследователи использовали образцы спермы от 38 мужчин 15-59 лет с положительным тестом на коронавирус. В отличие от предыдущих работ, эта была сосредоточена на пациентах с тяжелой формой заболевания. У шести из них — около 16% — они обнаружили следы коронавируса. Четверо из тех, в чьей сперме оказался коронавирус, находились в острой фазе заболевания, двое восстанавливались после болезни. У одного из мужчин симптомы прошли еще 16 дней назад.

С первых дней эпидемии врачи сообщали, что вирус способен передаваться через поцелуи, а вот передача половым путем вряд ли возможна. Новое исследование не противоречит этому: даже если в сперме и обнаружены следы коронавируса, это не говорит о содержании в ней жизнеспособных вирионов, поясняет иммунолог Стенли Перлман из Университета Айовы.

«Открытие интересное, — говорит он. — Но необходимо подтвердить, что это именно вирус, способный к инфицированию, а не оказавшиеся в сперме его следы».

Анализ выявил фрагменты вирусной ДНК, но это ничего не говорит о сохранении в сперме самого вируса и возможности заражения, добавляет он.

Кроме того, до сих пор не зарегистрировано ни одного случая передачи коронавируса половым путем. Вероятность заразиться от микрокапель, распространяемых при кашле и разговорах больного, куда выше.

Тем не менее некоторые врачи настаивают на исследованиях, посвященных проникновению коронавируса в сперму: если в ней действительно могут сохраняться способные к заражению вирионы, это делает опасным оральный секс и работу со спермой. Так, многие клиники, специализирующиеся на лечении бесплодия, приостановили работу — не только чтобы снизить поток пациентов, но и из-за опасений, что через донорскую сперму могут заразиться женщины, пытающиеся забеременеть.

Так или иначе, даже если половой путь заражения возможен, его довольно легко ограничить. Поэтому, пока не будет точно установлено, сколько вирус может сохраняться в яичках, исследователи рекомендуют просто использовать презервативы.

Ранее американская группа исследователей тоже оценила риски заражения коронавирусом половым путем. Исследователи обнаружили вирус в яичках мужчин, перенесших заболевание в легкой форме. В сперме следов вируса не было, однако это может быть связано с тем, что образцы были взяты спустя месяц после постановки диагноза.

«Если вирус находится в яичках, но в сперму не попадает, то половым путем он не передается, — пояснили исследователи. —

Но, находясь в яичках, он может в долговременной перспективе сказаться на качестве спермы и ее выработке».

Хотя шансы заражения половым путем, исходя из имеющихся данных, представляются крайне низкими, интимный контакт сам по себе повышает риски, добавили они. Не только чихание и кашель, но и поцелуи способствуют проникновению вируса в организм. Кроме того, если болезнь протекает бессимптомно, можно заразиться от человека, который чувствует себя вполне здоровым.