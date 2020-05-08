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Как самостоятельно уменьшить риск поражения легких при коронавирусе 

Medical Note 14 часов назад
Как снизить риск поражения легких при коронавирусе
Фото: Medical Note
Один из самых распространенных вопросов сейчас — можно ли при заражении коронавирусной инфекцией предотвратить поражение легких в результате развития пневмонии и перенести болезнь в относительно легкой форме. Как повлиять на ситуацию, рассказал доктор Евгений Комаровский
По словам врача, важно отличать коронавирусную пневмонию и пневмонию, которая появляется как осложнение при ОРВИ. Это совершенно разные вещи.
Осложнение при ОРВИ — это когда во время простуды в легких накапливается слизь и ухудшается вентиляция, в итоге в этом месте плодятся бактерии. Такое осложнение лечат антибиотиками.
Вирусная пневмония — это когда вирус не задерживается в дыхательных путях, а размножается в легких. То есть, при коронавирусе воспаление легких — это не осложнение, а проявление болезни. Вирус, а не бактерия, размножается в легких. ⠀
«Также бывает вирусно-бактериальная пневмония, это худший вариант. От коронавирусной пневмонии лекарства нет, но иммунитет может с ней справиться, если ему помочь. Надо тепло одеться, литрами пить теплое, проветривать помещение и обеспечить нормальную влажность», — посоветовал специалист.
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Коронавирус , Евгений Комаровский
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