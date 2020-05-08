Несколько стран уже лечат COVID-19 одним препаратом

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Несколько стран уже лечат коронавирус одним препаратом. Как он работает? 

Диана Товсепова 9 часов назад
Вокруг лекарств и вакцин от COVID-19 ходит множество слухов. Однако ко всей информации, касающейся здоровья человека стоит подходить особенно внимательно, не увлекаясь всеми препаратами, о которых пишут на различных порталах в Сети.
"Рамблер" разбирался в препарате, который официально одобрили уже в нескольких странах как средства для лечения новой коронавирусной инфекции.
Таким препаратом оказался Ремдесевир американской биофармацевтической компании Gilead, разработанный как лекарство от Эболы. От африканской лихорадки он был неэффективен, зато сработал для лечения MERS и SARS и продемонстрировал хорошую противовирусную активность против вируса SARS-CoV-2.
Специалисты объясняют, что ремдесивир является вводимым внутривенно противовирусным препаратом. Он действует как ингибитор РНК-полимеразы вируса, то есть нарушает производство вирусного генетического материала и препятствует размножению вируса.
В начале мая агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA — управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) уже официально одобрило использование ремдесевира против COVID-19.
"Это важный медицинский прорыв, он показывает статистически значимое сокращение времени выздоровления для пациентов с COVID-19. И это первое одобренное (в США — ред.) средство лечения COVID-19", — заявил глава регулятора FDA Стивен Хан.
Решение было принято после масштабных исследований компании Gilead Sciences сообщила, в ходе которых выяснилось, что лекарство сокращает время выздоровления пациентов с COVID-19 на 31%, или на четыре дня. При этом для чистоты исследования, ученые изучали показатели заболевших из самых разных стран.
Примеру американцев последовали в Японии. Так, 7 мая Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило ремдесевир как первый препарат для лечения пациентов с положительными тестами на COVID-19.
При этом Департамент лекарственных средств Эстонии еще в апреле, не дождавшись результатов исследований, дал разрешение на лечение ремдесевиром.
Минздрав России пока проводит клинические испытания препарата.
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Коронавирус , Видео , Стивен Хан , Gilead Sciences , Минздрав РФ
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