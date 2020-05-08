ВОЗ усомнилась в уханьском источнике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает проверенной информацией о том, что источник коронавируса — это рынок в китайском городе Ухань. Такие сомнения высказал эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эбарек, передает ТАСС.

«Этот рынок точно играл какую-то роль либо как источник вспышки [пневмонии COVID-19], либо при ее распространении. Но мы не знаем наверняка», — отметил он. Эксперт добавил, что инфекцию могли занести на рынок, и уже оттуда она распространилась дальше.

29 апреля президент США Дональд Трамп поручил американским спецслужбам расследовать возможный сговор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая. Есть предположение, будто ВОЗ знала о существовании лабораторий в китайском Ухане.