Названа основная причина распространения COVID-19

Ученые назвали основную причину распространения коронавируса в мире. Результаты исследования опубликованы на сайте Medrxiv.

Специалисты Федерального университета Баии в Бразилии проанализировали влияние социально-экономических, климатических и транспортных факторов и выяснили, что самое большое воздействие на ежедневное увеличение случаев COVID-19 в мире оказали авиаперевозки.

Исследователи пришли в выводу, что страны, запретившие международные авиаперевозки, добились большего успеха в борьбе с инфекцией по сравнению с государствами, которые до сих пор не приняли такие меры.

По мнению ученых, ограничение пассажирских авиаперелетов и закрытие границ может способствовать уменьшению темпа роста заболевших. Также отмечается, что распространение COVID-19 значительно сократится, если будут усовершенствованы меры тестирования и контроля на борту самолетов.