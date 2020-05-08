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Названа основная причина распространения коронавируса 

РИА Новости и ещё 1 15 часов назад
Названа основная причина распространения COVID-19
Фото: РИА Новости
Ученые назвали основную причину распространения коронавируса в мире. Результаты исследования опубликованы на сайте Medrxiv.
Специалисты Федерального университета Баии в Бразилии проанализировали влияние социально-экономических, климатических и транспортных факторов и выяснили, что самое большое воздействие на ежедневное увеличение случаев COVID-19 в мире оказали авиаперевозки.
Исследователи пришли в выводу, что страны, запретившие международные авиаперевозки, добились большего успеха в борьбе с инфекцией по сравнению с государствами, которые до сих пор не приняли такие меры.
По мнению ученых, ограничение пассажирских авиаперелетов и закрытие границ может способствовать уменьшению темпа роста заболевших. Также отмечается, что распространение COVID-19 значительно сократится, если будут усовершенствованы меры тестирования и контроля на борту самолетов.
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