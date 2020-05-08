В России допустили скрытый пик эпидемии COVID-19

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным. Об этом заявил врач-инфекционист Валерий Безносенко, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как уточнил Безносенко, за последние пять дней прирост заболевания в основном связан с количеством тестируемых. Это подтверждается и тем, что количество госпитализированных не растет. По его словам, количество новых случаев растет также за счет бессимптомных и легких форм.

Резкого роста количества больных на первом этапе распространения эпидемии удалось избежать за счет принятых карантинных мер, считает ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов . При этом он затруднился сказать, как эти меры повлияют на пик и плато, «если оно будет».

Чепрунов отметил, что главным станет момент, когда количество выздоровевших начнет превышать количество заболевших. Он также считает, что важную роль сыграли экономические моменты, из-за чего населению пришлось решать свои текущие проблемы, выйдя из самоизоляции.

Ранее директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что выраженного пика распространения новой коронавирусной инфекции в России может не быть, он будет незаметным.

За последние сутки в России выявили 10 699 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране насчитывается более 187 тысяч случаев коронавируса. На 8 мая зафиксировано 98 летальных исходов, 2805 выздоровления.