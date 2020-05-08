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Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на возможную тяжесть болезни 

Российская Газета и ещё 6 16 часов назад
Назван симптом, влияющий на тяжесть коронавируса
Фото: depositphotos.com
Исследователи из Университета Цинциннати выяснили, что у многих пациентов с COVID-19 примерно на третий день после заражения появляются проблемы с обонянием.
— Причем было обнаружено, что степень потери обоняния коррелирует с тем, насколько тяжелыми будут другие симптомы COVID-19. Если аносмия — потеря обоняния — была у пациентов ярко выраженной, то они впоследствии сообщали о более сильной лихорадке, кашле, одышке. То есть, существует взаимосвязь между степенью снижения обоняния и дальнейшим течением COVID-19, — отметили специалисты.
Исследователи уточнили, что аносмия чаще встречается у женщин и молодых пациентов.
Также в рамках нового исследования медики зафиксировали у 50% пациентов с COVID-19 заложенность носа, а у 35% — насморк. Ранее такие симптомы приписывались аллергии, а не коронавирусу.
— Теперь мы больше знаем о симптомах COVID-19, в том числе, со стороны носа. Учитывая то, что заболевание можно спутать с аллергией, рекомендуем носить защитные маски, — посоветовали врачи.
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Коронавирус , Симптомы коронавируса
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