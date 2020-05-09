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Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 14 7 часов назад
Проценко сообщил о позитивной динамике
Фото: Lenta.ru
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что число пациентов с коронавирусом сокращается в течение девяти дней подряд. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на его странице в Facebook в субботу, 9 мая.
Так, в медучреждении находятся 332 пациента: из них 62 процента — в тяжелом состоянии, у 98 процентов диагностирована внебольничная пневмония, у 70 процентов госпитализированных выявлен коронавирус.
В настоящее время 55 пациентов находятся в реанимации, большая часть подключена к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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