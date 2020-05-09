Проценко сообщил о позитивной динамике

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что число пациентов с коронавирусом сокращается в течение девяти дней подряд. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на его странице в Facebook в субботу, 9 мая.

Так, в медучреждении находятся 332 пациента: из них 62 процента — в тяжелом состоянии, у 98 процентов диагностирована внебольничная пневмония, у 70 процентов госпитализированных выявлен коронавирус.

В настоящее время 55 пациентов находятся в реанимации, большая часть подключена к аппаратам искусственной вентиляции легких.